כמדי שנה, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יארחו בבית הנשיא את טקס מצטייני הנשיא המסורתי ובו יוענקו אותות הנשיא ל-120 החיילות והחיילים המצטיינים.

לראשונה מאז קום המדינה יהיו שני טקסי מצטייני נשיא. שניים מהמצטיינים הם לוחמים מחטיבת "חשמונאים" החרדית. עבורם ייערך טקס נפרד, במטרה לאפשר את השתתפותם בהתאם לאורח חייהם וללא נוכחות נשים בחדר. בנוסף, ועל מנת להימנע ממחלוקות, הוחלט כי לא יתקיים השנה טקס יום הזיכרון המרכזי בחטיבה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בצל הפסקת האש ולאחר הערכת מצב, הוחלט שהטקס יוקלט מראש בנוכחות משפחות המצטיינים בלבד, וישודר ביום העצמאות ה-78, יום רביעי, ה' באייר, 22 באפריל. בנוסף, הטקס יתקיים תחת מגבלות ביטחון המידע של צה"ל וללא חשיפת פני החיילים.

הטקס המרכזי יפתח במטס כבוד, בהשתתפות מבנה מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, בהצדעה לחיילות ולחיילים המצטיינים המייצגים את כלל זרועות הצבא. לאחר המטס, יחלו הנשיא והרמטכ"ל בסקירת שורות המצטיינים ולאחר מכן הטקס יעבור לבמה המרכזית.

את האירוע ינחו הדר מרקס ומיכאל אלוני, ובמהלכו יבוצעו שירים ישראליים לציון 20 שנה ללכתה של הזמרת שושנה דמארי, ובסימן תקווה ואחדות ישראלית, בביצועם של הלהקות הצבאיות והאמנים: ירדנה ארזי, יובל דיין, אברהם טל, עברי לידר, בר צברי ונעם קליינשטיין.

במהלך הטקס, שורד השבי אלון אהל והלוחם דביר בובליל שנפצע קשה בקרב במוצב ארז בשבעה באוקטובר, יבצעו יחד את "שיר ללא שם" ולאחר מכן יקיימו שיח מרגש בסימן חוסן, גבורה וצמיחה מתוך כאב.

בהתאם לנהלי חשיפה כפי שהוגדרו על ידי צה"ל, הוחלט שלא לפרסם את פרטי 120 מצטיינות ומצטייני הנשיא. ההחלטה מבוססת על שיקולים מבצעיים שנועדו לשמור על ביטחון מידע ועל ביטחונם האישי של חיילי צה"ל. עקב מגבלות החשיפה, מעמד הענקת התעודות יתקיים בסיום הטקס המוקלט ולא ישודר כבדרך כלל.