אחרי השינויים הצפויים בטלוויזיה: הרפורמה מגיעה לרדיו

משרד התקשורת הוציא הבוקר (שלישי) תזכיר על יציאתו לדרך של השלב השני ברפורמה בערוצי השידור, הידוע בתור 'חוק השידורים', אותו מקדם שר התקשורת שלמה קרעי. עיקרי הרפורמה כוללים שידורי רדיו מסחריים ללא הגבלות גיאוגרפיות, וחוסר התערבות מצד גוף מפקח בתוכן המשודר.

על פי הצהרת משרד התקשורת, מטרת שלב ב' של הרפורמה, ממש כמו שנעשה בשלב א' עם שידורי הטלוויזיה, היא ליצור תחרות פתוחה בין הגופים המשדרים ברדיו. כדי לאפשר תחרות שוויונית, משרד התקשורת יערוך מכרז פתוח להקצאת תדרי FM, ובו יוכלו להתמודד שחקנים חדשים וקיימים כאחד. כך, לפי משרד התקשורת,יתאפשר ניצול יעיל של התדרים הפנויים ופריסה גיאוגרפית כמה שיותר רחבה שלהם.

הרפורמה בשידורי הרדיו מגיעה לאחר שבשבוע שעבר שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה על סגירת תחנת גלי צה"ל, במהלך שעורר סערה בעולם התקשורת ובמערכת הפוליטית. סגירת גל"צ תפנה חמישה תדרים אשר, לפי הרפורמה, יוקצו במסגרת המכרז של משרד התקשורת.

לפני הרפורמה, הזיכיון לשידורי רדיו חולק לפי 13 אזורי שידור ברחבי המדינה, מה שאמור היה לעודד הקמת תחנות רדיו מקומיות, אך לפי קרעי, התחנות עבדו בשיתוף תכנים ובמודל פרסום ארצי, מה שנגד את עיקרון החלוקה.

כזכור, הרפורמה של שר התקשורת נתקלה בהתנגדות מצד הייעוץ המשפטי לכנסת ולממשלה, כאשר עיקר הביקורת שהופנתה כלפיה נגעה לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות, בין היתר בשל החשש למעורבות פוליטית בעבודת גופים המשדרים חדשות.

הביקורת עלתה בעקבות סעיף בהצעת חוק השידורים לפיו תיסגר הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ובמקומה יקום גוף רגולטורי חדש שיפקח על גופי השידור. נזכיר כי הצעת החוק של קרעי עברה לפני שבועיים בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.