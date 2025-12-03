"מחר יכולה להיות מתקפה, יש מאות אלפי נשקים בגליל ובנגב"

מנכ"ל ומייסד ארגון השומר החדש, יואל זילברמן, השתתף אמש (שלישי) בוועידת 'ישראל היום' בניו יורק והתריע מפני איום ביטחוני פנימי שעדיין אינו זוכה לטיפול מספק. לדבריו, מדינת ישראל חייבת להפנים את גודל הסכנה ולפעול מיידית.

"מה שראינו ב-3–4 החודשים אחרי שהמלחמה התחילה, זה שהתחלנו לאבד שליטה בתוך ישראל", אמר זילברמן. "אני מדבר על 400 אלף נשקים בלתי חוקיים – לא ביהודה ושומרון – בתוך הנגב והגליל. תושבי באר שבע, עומר, מיתר, כרמיאל – מרגישים שמחר בערב הם עלולים להיות תחת מתקפה. אנחנו יודעים שיש קבוצות שקשורות לחמאס בתוך ישראל".

זילברמן הדגיש כי אין זמן להמתין: "הקונספציה שמישהו יבוא להציל אותנו – לא קיימת. לפני שבועיים סיירתי עם שר ההגנה בנגב והוא אמר לנו: 'אם אין אנשים שחיים באזור – הצבא לא יבוא'. עוד ציין כי "אפילו ב-7 באוקטובר, קיבוצים נלחמו לבד. כפרים במרחק קצר מהם – לא יצרו קשר, לא תיאמו ביניהם". בנוסף, קרא זילברמן להקים גוף מאורגן של גורמי ביטחון מישראל להגנה על הקהילות היהודיות בתפוצות.

יצוין כי בחודש שעבר בוועידת החקלאות והביטחון, קרא זילברמן למדינה להפחית את הבירוקרטיה ולשחרר קרקעות לטובת הדור הצעיר. "יש כאן דור צעיר ענק שרק צריך לתת לו את הכלים הבסיסיים".