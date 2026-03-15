"משקרים לנו": האיום על תושבי גבול הצפון שלא באמת הוסר

טבח השבעה באוקטובר העלה את החשש בקרב תושבי היישובים בגבול הצפון שאיום החדירה רלוונטי מאוד גם אליהם. במבצע "חיצי הצפון" באוקטובר 2024 צה"ל אומנם השמיד באופן משמעותי את יכולות חיזבאללה לפעול בגבול הצפון, אך חידוש המערכה מול ארגון הטרור הלבנוני החזיר איתו את התחושה הישנה בקרב תושבי קו העימות שתרחיש חדירה יכול להתממש בכל רגע.

התושבים בשלושה יישובים - זרעית, נטועה וערב אל-עראמשה, החיים במרחק מטרים מגדר הגבול, מספרים שהשקט לכאורה מטעה, אבל האיום עדיין קיים. אחרי ה-7 באוקטובר הממשלה מיהרה לפנות את היישובים הללו בשל איום הנ"ט, אך כעת התושבים לא עוזבים.

<<כאן יישתל סרטון של הכתבה מהמהדורה>>

מאז תחילת הלחימה בצפון צה"ל חיזק משמעותית את ההגנה על היישובים, באמצעות עיבוי כוחות בגזרה, אמצעי תצפית ואבטחה וכיתות כוננות יישוביות שהתרחבו. במערכת הביטחון אומרים שהמוכנות בגזרה גבוהה ושהכוחות פרוסים כדי למנוע כל ניסיון חדירה, אבל על הגבול התושבים יודעים שגם לילה שקט יכול להשתנות ברגע.