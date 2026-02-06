הפעם זה נגמר בחקירה: מרדכי דוד התעמת עם רני רהב | צפו

שוב מסתבך? פעיל הימין מרדכי דוד התעמת אמש (חמישי) עם היחצ"ן רני רהב במסעדת שילה בתל אביב. לפי עדויות של נוכחים במקום, התפתח עימות שהסלים בין רהב לדוד לאחר שהאחרון טען כי חסם את רכבו, ולבסוף פעיל הימין עוכב על ידי המשטרה לחקירה.

https://x.com/i/web/status/2019539853910897122 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כזכור, לפני כשבוע דוד חסם את רכבו נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק שהשתתף בכנס של התנועה לאיכות השלטון. כשבא לצאת מהמקום, פעיל הימין, בליווי חבריו, חסם את רכבו של השופט בדימוס, תוך שהוא קורא לעברו "אפס, דיקטטור, חמינאי של ימינו".

לאחר כמה ימים, הוא נחקר במשטרה על שורת תיקים לאחר שהוגשו נגדו מספר תלונות על הסגת גבול, הפרת הסדר הציבורי ותקיפה. לבסוף - הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

התגובות מהמערכת הפוליטית לאחר חסימת רכבו של ברק לא איחרו לבוא. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרון ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. ‏משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".