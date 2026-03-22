סערת "מדור ההסתות": המפכ"ל ליועמ"שית - "אל תתערבי במינויים"

לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה פנתה אליו ודרשה ממנו להפסיק את פעילות "מדור ההסתות" שהוקם במשטרה על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - המפכ"ל דני לוי מגיב. "בכל הנוגע לטענות בדבר התבטאויות הקצין באמצעות הרשת החברתית 'וואטסאפ', הרי שמדובר בהודעות שבעלי עניין בחרו להפיץ באופן מגמתי וחלקי, תוך התעלמות מהודעות נוספות שכתב הקצין ובהן הסביר את אמירותיו וכוונותיו", כתב המפכ"ל.

במרכז המכתב עומדת חשיפה של "כאן חדשות", לפיה סנ"צ אודי רונן - הקצין שמינה השר לביטחון לאומי לחקירת עבירות חופש ביטוי - פנה לקציני משטרה בבקשה לקבל רשימות של "שמות מטרידים אותם".

בראשית המכתב כתב המפכ"ל: "אציין כי למרבה הצער ולא בפעם הראשונה, פנייתכם הובאה לידיעתי באמצעות כלי התקשורת ורק לאחר מכן באמצעות לשכת מפכ"ל. מדובר בדרך התקשרות נלוזה, אשר אינה מקובלת על הח"מ".

"לגופו של עניין, סנ"צ אודי רונן מונה ע"י הח"מ והספ"כ הארצי, במסגרת דיון שיבוצים סדור ובהתאם לנהלים. מדובר בקצין מנוסה, ותיק ועתיר זכויות בטיפול בתחום ההסתות לטרור, במסגרת תפקידיו במחוז ירושלים".

"בכל הנוגע לטענות בדבר התבטאויות הקצין באמצעות הרשת החברתית 'וואטסאפ', הרי שמדובר בהודעות שבעלי עניין בחרו להפיץ באופן מגמתי וחלקי, תוך התעלמות מהודעות נוספות שכתב הקצין ובהן הסביר את אמירותיו וכוונותיו. פרסום חלקי זה, מעלה תהיות בדבר השיקולים העומדים מאחורי הדברים".

"על אף האמור, דרש הח"מ מהקצין להסביר את אמירותיו והקצין עשה כן. כפיפות הקצין נקבעה ע"י הח"מ והוא רשאי לעשות כן, ללא צורך באישור של כל גורם נוסף. כמי שעומד בראש משטרת ישראל ונושא באחריות הכוללת לפעילותה, אבהיר כי ניהול הארגון, קביעת מבנהו הארגוני, מינוי בעלי תפקידים והפעלת יחידותיו וקציניו, מצויים בסמכותי ובאחריותי על פי דין", כתב המפכ"ל.

"הח"מ ימשיך לשמור על עצמאות המשטרה, מתוקף תפקידו, ומצופה מגורמי הייעוץ המשפטי לממשלה כי לא יגלו מעורבות במינויים משטרתיים לא להם ולא יעסקו ברכילות זולה, הנוגעת לקצין זה או אחר, וזאת על מנת לאפשר את עבודתה העצמאית של המשטרה".

כאמור, "כאן חדשות" חשפו בשבוע שעבר כי סנ"צ אודי רונן - הקצין שמינה השר לביטחון לאומי לחקירת עבירות חופש ביטוי - פנה לקציני משטרה בבקשה לקבל רשימות של "שמות מטרידים אותם". המטרה המסתמנת היא ניטור התבטאויותיהם של אותם אנשים ברשתות החברתיות ופתיחת תיקים פליליים נגדם, כשבין היתר המהלך מכוון גם כלפי פעילים במחאות.

בעקבות כך, המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ושרון אפק, שיגרו היום דרישה למפכ"ל המשטרה דני לוי להשבית את פעילות "מדור ההסתות". מדובר ביחידה שסמכויותיה לטיפול במקרי הסתה הועברו מאגף החקירות לידי המדור, ביוזמתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.