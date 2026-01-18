ירדן ביבס לבנו: "מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר"

שורד השבי ירדן ביבס, אביו של כפיר שנרצח בשבי חמאס, כתב הבוקר (ראשון) ברכה מצמררת לבנו, לרגל יום הולדתו השלישי.

"כפיר אהוב שלי, הספקת להתפנות מהבית בגלל סבב בעזה כמה חודשים אחרי שנולדת, הספקת לטעום אוכל מוצק, התחלת לזחול והספקת לחגוג לאח שלך יום הולדת 4", כתב ירדן בפוסט באינסטגרם, והוסיף כי "מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר".

"לא הספקת לחגוג יום הולדת שנה, אז איך אני יכול לציין לך יום הולדת 3?", כתב. שורד השבי ירדן אמר כי הוא בטוח ששירי אמו, אריאל אחיו וכלבם טוני "חוגגים לך בגן עדן, אני בטוח שאמא עושה לך את היום הולדת הכי טוב ושמח שאפשר בדיוק כמו שהיא יודעת. אני אוהב אותך הכי בעולם תמיד בעולם".