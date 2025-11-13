מני גודארד מקיבוץ בארי הוא החלל החטוף שהושב ארצה

לשכת ראש הממשלה הודיעה הלילה (חמישי) כי החטוף החלל שגופתו הושבה ארצה משבי חמאס הוא מני גודארד בן ה-73, שנרצח ונחטף מקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר. לצידו, נרצחה גם אשתו איילת - והשניים הותירו אחריהם ארבעה ילדים ושישה נכדים. הודעה נמסרה למשפחתו.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "מני גודארד ז"ל גדל בחוף הים לצד אביו יעקב שעבד כמציל ולימים הלך בעקבותיו, והפך למציל בעצמו. הגיע לקיבוץ בארי בגיל 14 בעקבות אחותו שמואלה. בצבא שירת בסיירת חיל השריון ואף לחם במלחמת יום הכיפורים. משפחתו של מני מתארת אותו כאיש נדיב, אוהב אדם ללא גבולות ואוהד שרוף של הפועל תל אביב. לאורך חייו מילא תפקידים רבים בקיבוץ, בין היתר, ניהל את בריכת הקיבוץ במשך שנים ארוכות. מבין הישגיו הרבים, נהג להחשיב את משפחתו להישגו הגדול ביותר. מני היה אב מסור לארבעת ילדיו, וסב גאה ואוהב לנכדיו".

"בבוקר השבעה באוקטובר הסתתר בממ"ד בביתו שבקיבוץ בארי עם אשתו איילת. השניים ברחו לאחר שביתם הוצת, אך המחבלים ארבו להם מחוץ לבית. מני נרצח ונחטף לעזה, אשתו איילת הסתתרה בשיחים במשך כמה שעות עד שנרצחה גם היא", הוסיפו במטה. "מני הותיר אחריו את ילדיו גל, בר, מור וגוני, ואת שבעת נכדיו".

"משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת גודארד אשר יקירה מני ז״ל הושב היום לישראל לקבורה ראויה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של מני ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים", נמסר מהמטה משפחות החטופים.

מקיבוץ בארי מסרו כי "אנו מחבקים את המשפחה כולה בשעה מורכבת זו. זוהי סגירת מעגל לה חיכינו כל כך הרבה זמן".

בתו בר חשפה במרץ האחרון כי נרשם ניסיון לחלץ את גופתו - אך הוא כשל. היא סיפרה במהלך נאום שנשאה בכיכר החטופים על ההודעה הרשמית אותה קיבלו בני המשפחה, לאחר ימים של שמועות על החילוץ: "הקצין המלווה שלנו התקשר ואמר שהוא בדרך אלינו. כשהוא פתח את הדלת, כבר הבנתי - אבא לא פה. הוא סיפר על מבצע נועז וחיילים אמיצים שניסו לחלץ את אבא. אפילו סיפר שהם הצליחו לחלץ ממוצב של הגיה'אד האיסלמי מקרר שבו היו ממצאים של אבא, אבל אמר שהמבצע לא הצליח. לבסוף אמר: 'אני כל כך מצטער'".

כאמור, לאחר נאומה נמסר מצה"ל ומשב"כ: "במסגרת פעילות בימים האחרונים בשטח רצועת עזה, הכוחות איתרו והשיבו ממצאים המשויכים לגופתו של החלל החטוף מני מנחם גודארד ז"ל".