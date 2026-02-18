טאקר קרלסון טוען: "עיכבו אותי לחקירה בנתב"ג, נשאלתי על שיחתי עם השגריר האקבי"

טאקר קרלסון, איש תקשורת אמריקני אנטי-ישראלי, טען הלילה (רביעי) בריאיון ל"דיילי מייל" הבריטי כי עוכב לחקירה בנתב"ג - ונשאל במה עסקה שיחתו עם השגריר האמריקני מייק האקבי. "המפיק שלי ואני נלקחנו לחדר החקירות בנתב"ג והדרכון שלנו נלקח מאיתנו", טען, "אנשים שהזדהו כאנשי ביטחון בשדה התעופה לקחו את הדרכונים שלנו, גררו את המפיק הראשי שלנו לחדר צדדי ואז דרשו לדעת על מה דיברנו עם השגריר האקבי".

השגריר האקבי התייחס לדברים ואמר: "כל מי שנכנס/יוצא מישראל (כל מדינה לצורך העניין) עובר בדיקת דרכונים ונשאלים באופן שגרתי שאלות אבטחה. אפילו אני שנכנס/יוצא עם דרכון דיפלומטי וויזה דיפלומטית".

מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה: "בניגוד מוחלט לפרסומים, טאקר קרלסון ופמלייתו לא נעצרו, לא עוכבו ולא נחקרו. מר קרלסון ואנשי פמלייתו נשאלו בנימוס מספר שאלות שגרתיות, בהתאם לנהלים המקובלים החלים מעת לעת על נוסעים רבים".

"השיחה התקיימה בטרקלין ה-VIP, בחדר נפרד, אך ורק לצורך שמירה על פרטיותם ולהימנע מקיומה בפני נוסעים אחרים. לא אירע כל אירוע חריג, ורשות שדות התעופה דוחה בתוקף כל טענה אחרת בנושא", נמסר עוד.