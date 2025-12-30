לאחר הסערה: ההסעות בנגב יחזרו למסלולן - בליווי משטרתי

בלהבים הודיעו להורי התלמידים על ההחלטה, אך ציינו שכל נסיעה תיעשה לצד ניידת • כעת תלמידי ביה"ס אשל הנשיא ייסעו רק כרבע שעה למוסד החינוכי • המבצע בתראבין: תושבים טוענים לענישה קולקטיבית - "זו התנכלות"

טל סבג
טל סבג ■ כתבת דרום
תלמידים עולים על אוטובוס הסעות, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)
תלמידים עולים על אוטובוס הסעות, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)יוסי אלוני, פלאש90

לאחר הסערה, להורי התלמידים במועצה המקומית להבים נודע הערב (שלישי) כי בתום הערכת מצב, הוחלט שההסעות לבית הספר אשל הנשיא ישובו למסלולן המקורי - אך בליווי של ניידת משטרה.

כזכור, בתחילת השבוע הוחלט כי הסעות התלמידים ייסעו במסלול עוקף, דרך באר שבע, מחשש ליידוי אבנים - מהלך שהאריך את נסיעתם ליותר משעה לכיוון. המועצה המקומית מסרה להורים כי ההחלטה הגיעה "בעקבות המצב הביטחוני".

אחרי ההצתות בגבעת בר: המשטרה חסמה כניסות לכפר תראבין

"אכיפת סדר וחוק" במבצע המשטרתי בתראבין - והביקורת בכפר

המשטרה הודיעה אמש כי החלה במבצע "רחב היקף" בכפר תראבין, לאחר אירועי הצתת הרכבים ביישוב גבעות בר הסמוך. בתחילת המבצע לקחו בו חלק כ-600 שוטרים, לפי המשטרה. מטרתו המוצהרת היא "אכיפת סדר וחוק", אך תושבים בכפר טוענים לענישה קולקטיבית.

מג'די תראבין, תושב הכפר, סיפר ל-i24NEWS: "זורקים רימוני גז והלם נגד ילדים, מחפשים בכוח להצדיק את הפעילות על כלום, זו התנכלות". ברקע הדברים, הציבה הבוקר המשטרה בטונדות בכניסה לכפר כחלק מפעילות לכיתור מלא על היישוב הבדואי.

