לאחר הסערה, להורי התלמידים במועצה המקומית להבים נודע הערב (שלישי) כי בתום הערכת מצב, הוחלט שההסעות לבית הספר אשל הנשיא ישובו למסלולן המקורי - אך בליווי של ניידת משטרה.

כזכור, בתחילת השבוע הוחלט כי הסעות התלמידים ייסעו במסלול עוקף, דרך באר שבע, מחשש ליידוי אבנים - מהלך שהאריך את נסיעתם ליותר משעה לכיוון. המועצה המקומית מסרה להורים כי ההחלטה הגיעה "בעקבות המצב הביטחוני".

"אכיפת סדר וחוק" במבצע המשטרתי בתראבין - והביקורת בכפר

המשטרה הודיעה אמש כי החלה במבצע "רחב היקף" בכפר תראבין, לאחר אירועי הצתת הרכבים ביישוב גבעות בר הסמוך. בתחילת המבצע לקחו בו חלק כ-600 שוטרים, לפי המשטרה. מטרתו המוצהרת היא "אכיפת סדר וחוק", אך תושבים בכפר טוענים לענישה קולקטיבית.

מג'די תראבין, תושב הכפר, סיפר ל-i24NEWS: "זורקים רימוני גז והלם נגד ילדים, מחפשים בכוח להצדיק את הפעילות על כלום, זו התנכלות". ברקע הדברים, הציבה הבוקר המשטרה בטונדות בכניסה לכפר כחלק מפעילות לכיתור מלא על היישוב הבדואי.