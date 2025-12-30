לאחר הסערה: ההסעות בנגב יחזרו למסלולן - בליווי משטרתי
בלהבים הודיעו להורי התלמידים על ההחלטה, אך ציינו שכל נסיעה תיעשה לצד ניידת • כעת תלמידי ביה"ס אשל הנשיא ייסעו רק כרבע שעה למוסד החינוכי • המבצע בתראבין: תושבים טוענים לענישה קולקטיבית - "זו התנכלות"
לאחר הסערה, להורי התלמידים במועצה המקומית להבים נודע הערב (שלישי) כי בתום הערכת מצב, הוחלט שההסעות לבית הספר אשל הנשיא ישובו למסלולן המקורי - אך בליווי של ניידת משטרה.
כזכור, בתחילת השבוע הוחלט כי הסעות התלמידים ייסעו במסלול עוקף, דרך באר שבע, מחשש ליידוי אבנים - מהלך שהאריך את נסיעתם ליותר משעה לכיוון. המועצה המקומית מסרה להורים כי ההחלטה הגיעה "בעקבות המצב הביטחוני".
"אכיפת סדר וחוק" במבצע המשטרתי בתראבין - והביקורת בכפר
המשטרה הודיעה אמש כי החלה במבצע "רחב היקף" בכפר תראבין, לאחר אירועי הצתת הרכבים ביישוב גבעות בר הסמוך. בתחילת המבצע לקחו בו חלק כ-600 שוטרים, לפי המשטרה. מטרתו המוצהרת היא "אכיפת סדר וחוק", אך תושבים בכפר טוענים לענישה קולקטיבית.
מג'די תראבין, תושב הכפר, סיפר ל-i24NEWS: "זורקים רימוני גז והלם נגד ילדים, מחפשים בכוח להצדיק את הפעילות על כלום, זו התנכלות". ברקע הדברים, הציבה הבוקר המשטרה בטונדות בכניסה לכפר כחלק מפעילות לכיתור מלא על היישוב הבדואי.