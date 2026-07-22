נבחרת הטרור של חמאס: האמת על הכדורגלנים שחוסלו ברצועת עזה

דובר צה"ל מגיב הערב (רביעי) לדיווחים לפיהם לאורך המלחמה צה"ל פגע במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים ברצועת עזה. אלא שכעת נחשף כי הכדורגלנים הללו היו בפועל מחבלים בזרוע הצבאית של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, וחוסלו על ידי צה"ל במהלך המלחמה.

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בהודעת דובר צה"ל פורטו 12 שחקנים, שופטי ומאמני כדורגל פלסטינים, בהם גם שופט בינלאומי של פיפ"א, שהוצגו לעולם ככדורגלנים בלבד, לצד שיוכם הארגוני ותפקידיהם בארגוני הטרור.

מוחמד ברכאת - שחקן כדורגל - מחבל בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

מחמוד כמאל מוחמד עלי אלריפי - שחקן כדורגל - מפקד פלוגה במערך האווירי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס

מוחמד מנצור - שחקן כדורגל ומאמן - סגן מפקד גדוד נוסייראת בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

אחמד מוחמד חסן אבו אלעטא - שחקן כדורגל - מפקד מחלקה בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני

עבדאללה ריאד עבדאללה ח'טאב - שחקן כדורגל - מחבל במערך הנ"ט של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני

מחמד סאמי מחמד ח'טאב - שופט פיפ"א בינלאומי - מחבל של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני במחנות המרכז

עלי מחמוד אחמד אלכרד - שחקן ומאמן כדורגל - מפקד מחלקה בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברפיח

מחמד עמאד עטא חסונה - שחקן כדורגל - מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר

טארק זיאד חוסיין אלהור - שחקן כדורגל - מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס

מחמד זיאד חוסיין אלהור - שחקן כדורגל - מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בנוסייראת

מחמוד אוסאמה אלג'זאר - שחקן כדורגל - מחבל לוחם בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני

מוחמד נידאל מוחמד אלחוואג'רי - שחקן כדורגל - מפקד לוחם בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בנוסייראת

בהודעת דובר צה"ל נכתב: "הקמפיין השקרי להצגת צה"ל כמי שתקף במכוון אנשי כדורגל, שהיה חלק ממאמץ שגורמים שונים מקדמים נגד מדינת ישראל, עומד לצד קמפיינים שקריים אחרים שקודמו במלחמה שבמסגרתם הוצגו לאורך המלחמה מחבלים פלסטינים שחוסלו על ידי צה"ל כעיתונאים, אנשי ארגוני סיוע ובעלי מקצוע נוספים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור, במטרה לקדם טענות שקריות לפיהן גורמים אלו נתקפו בשל מקצועם ה"אזרחי". צה"ל ימשיך לפעול לחשיפת מקרים מסוג אלו במטרה להציג את העובדות במלואן ולהפריך טענות שאינן משקפות את המציאות".