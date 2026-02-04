ההפקרות נמשכת: רחפן עליו אמל"ח התגלה ביישוב בגבול ירדן

ההפקרות בגבולות נמשכת: רחפן הנושא עליו כלי נשק ארוך ושני אקדחים אותר היום (רביעי) בשטח המושב נאות הכיכר, שבגבול ירדן. הכלי אותר על ידי עובד זר שהיה באזור, שקרא לבעל המקום - וזה הזעיק את כוחות הביטחון.

איתור הרחפן אירע בזמן סיור שערך ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב חגי רזניק באזור, עם אנשי המועצה האיזורית חבל אילות. רזניק הוזמן על ידי ראש המועצה להציג את האתגרים הביטחוניים והדמוגרפיים באיזור.

ללא

רזניק אמר כי הטשטוש בין פשיעה פלילית לטרור מחייב שינוי בתפיסה: "כדור סמים שהופך לכדור רובה הוא כבר לא בעיה משטרתית, אלא איום אסטרטגי. אויבנו מזהים את הגבולות כחוליה חלשה, והתשובה שלנו חייבת להיות כפולה: מלבד צבאית, בהתיישבות יהודית".

רק לפני קצת יותר מחודש הזהיר ראש חטיבת המודיעין במשטרה, תת-ניצב אושרי אבוקסיס כי מדובר באיום ממשי. "שלוחי נשק בכמויות של גדודים שלמים בצה"ל, מוברחים לכאן באמצעות רחפנים מדי יום - כדי לשמש לטרור רצחני וכיבוש בסיסים וישובים ביום פקודה. התפיסות הבודדות במאמצים הסיזיפיים של כוחות הביטחון בשטח, הם טיפה בים מול צונאמי הנשק האדיר", אמר דיון בוועדה בכנסת.

לאחרונה פרסם כתבנו הצבאי ינון שלום יתח כי מסוק קרב שהוקפץ ליירוט רחפן גדול מימדים, שעשה את דרכו לגבול המצרים כדי להבריח אמצעי לחימה לישראל, נכשל ביירוט הכלי - בשל תקלה שהתגלתה במערכת התותח.

אחרי ניסיון הירי, ניסו באמצעי נוסף להפיל את הרחפן - וגם הוא כשל. גורמים בצה"ל טוענים שמדובר באירוע שדורש קבלת החלטות מהירה בשטח, במסוק שלא היה בכוננות יירוט. גורם אחר טוען שנפתח תחקיר בחיל להבין מדוע כשל היירוט.