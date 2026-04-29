דיכאון, חרדה ואובדנות: כיצד משפיעות שנתיים של מלחמה על ילדי ישראל

המועצה לשלום הילד מפרסמת הבוקר (רביעי) דו"ח שנתי הסוקר את מצב הילדים בישראל בשנתיים של מלחמה. הדו"ח מצביע על מגמות מדאיגות הנוגעות למצבם של הילדים בישראל, בהן עלייה באבחוני דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה, ואף נטיות אובדניות.

על פי המועצה לשלום הילד, מספר האבחנות החדשות של דיכאון בקרב ילדים בגילאי 12-17 עלה בשנה השנייה למלחמה ב-9% לעומת השנה שלפני המלחמה. מספר האבחנות החדשות של חרדה בקרב ילדים בגילאי 12-17 עלה בשנה השנייה למלחמה בכ-31% לעומת המצב בשנה לפני המלחמה. מספר האבחנות החדשות של הפרעות אכילה בקרב ילדים בגילאי 12-17 עלה בשנה השנייה למלחמה בכ-23% לעומת המצב בשנה שקדמה למלחמה.

הנתונים הללו מצטרפים לנתונים שמצביעים על עלייה בפגיעה בילדים, עלייה בתאונות דרכים ושיעור גבוה של היפגעות ברשת. מגמה מדאיגה במיוחד נרשמת שוב בקרב הילדים הצעירים. דוגמא לכך ניתן לראות בנתונים על אובדנות - על אף שחלה ירידה בסך כל ניסיונות האובדנות בשנת 2024, בתוך שנתיים בלבד נרשמה עלייה חדה של כ-53% במספר ניסיונות ההתאבדות בקרב ילדים בגילאי 6-9.

מגמה מדאיגה נוספת ניתן לראות בעלייה בשיעור הפניות של ילדים ונוער לחדר מיון עקב שימוש בסמים (עלייה של כ-10%) ואלכוהול (עלייה של כ- 25%), ובעלייה של כ-14% במספר הילדים שנעדרו מביתם. ניתן להניח שמצוקות אלו אף החריפו במהלך התקופה האחרונה שכללה את אירועי מבצע "שאגת הארי".

לצד המגמות המדאיגות לגבי מצבם הנפשי של ילדי ישראל, ניתן לראות תמונה מעודדת בכל הנוגע לעזרה הדדית - לילדים ולנוער יש כוחות ותעצומות נפש, שניכרו ביוזמות חברתיות, בהתנדבות ובסיוע לקהילה. רבים מהם, על אף המשברים הקיצוניים שמלווים את ילדותם, מצליחים לגלות חוסן.

מנכ"לית המועצה לשלום הילד, עו"ד ורד וינדמן: "חוסן אמיתי של ילדים נבנה דרך מערכות ציבוריות חזקות, זמינות ואיכותיות, שמסוגלות להיות שם עבורם לאורך זמן ולהושיט להם יד כשהם זקוקים לעזרה בסערות שמאפיינות את גיל הילדות והנעורים הפגיע, שהופך להיות פגיע הרבה יותר בעת מלחמה. ללא חיזוק משמעותי של השירותים הציבוריים וזמינות גבוהה של גורמי מקצוע שיידעו לזהות מצוקה ולתת מענה ותמיכה מידיים, קיים חשש ממשי להעמקת פערים חברתיים ואף לסיכון הולך ומתרחב לגופם, לנפשם ואף לחייהם של ילדים".