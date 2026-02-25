32 שנה לטבח מערת המכפלה: האירוע ששינה את חברון ואת הסכסוך לנצח

לפני 32 שנה, נערך היום (רביעי) טבח מערת המכפלה - אחד מאירועי הטרור היהודי הקשים והמטלטלים ביותר מאז קום המדינה, שהותיר צלקת עמוקה ביחסי יהודים–-פלסטינים ובמציאות הביטחונית בחברון.

בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי, פורים תשנ"ד, נכנס ד"ר ברוך גולדשטיין, רופא תושב קריית ארבע, לאולם יצחק שבמתחם מערת המכפלה בחברון, בזמן תפילת יום שישי, בעיצומו של חודש רמדאן.

גולדשטיין פתח בירי לעבר המתפללים באמצעות רובה סער. 29 מוסלמים נרצחו ו-125 נוספים נפצעו. הוא נבלם והוכה למוות על ידי מתפללים במקום.

האירוע התרחש חודשים ספורים לאחר חתימת הסכם אוסלו א', והכה בהלם את הציבור בישראל, את הרשות הפלסטינית ואת הקהילה הבינלאומית.

הטבח הוגדר כאחד ממעשי הטרור היהודי הקשים ביותר בתולדות המדינה. זמן קצר לאחריו החל גל פיגועי נקמה מצד חמאס, בהם פיגועי התאבדות בעפולה ובחדרה, שסימנו החרפה משמעותית במעגל האלימות של שנות ה-90.

בישראל הוקמה ועדת חקירה ממלכתית בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ועדת שמגר, שקבעה כי גולדשטיין פעל לבדו ותכנן את המעשה מראש. ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, אמר בכנסת בעקבות הפיגוע: "אני בוש ונכלם על החרפה", וקרא להוקיע את המעשה ולבודד כל תמיכה בו.

גם ראש האופוזיציה באותה תקופה, בנימין נתניהו, גינה את הטבח ואמר כי מדובר במעשה נורא שיש לגנותו בכל לשון. הרבנים הראשיים דאז, בהם ישראל מאיר לאו ואליהו בקשי-דורון, כינו את האירוע "חילול השם" והביעו בושה עמוקה על כך שיהודי ביצע מעשה כזה.

בעקבות הטבח נסגר מתחם מערת המכפלה לתקופה, ובהמשך חולק פיזית בין אזור תפילה מוסלמי לאזור תפילה יהודי, חלוקה הקיימת עד היום.

האירוע הוביל גם לשינויים ביטחוניים מרחיקי לכת בחברון, בהם סגירת רחובות מרכזיים לתנועת פלסטינים, נוכחות צבאית כבדה, הפרדה מרחבית מתמשכת סביב היישוב היהודי בעיר והמתחם הקדוש. רחוב השוהדא, שבעבר היה ציר מסחר מרכזי, נסגר ברובו, והפך לסמל של המציאות המורכבת בעיר.

טבח מערת המכפלה הפך לאבן דרך טראומטית בנרטיב הישראלי והפלסטיני כאחד. עבור רבים הוא סימן נקודת שבר באמון השברירי של תחילת תהליך אוסלו; עבור אחרים - עדות מסוכנת לקיצוניות אלימה משני הצדדים.

שלושה עשורים אחרי, המתחם בחברון ממשיך להיות מוקד רגיש במיוחד - דתי, פוליטי וביטחוני. הטבח של 1994 נותר אירוע מכונן, שהשפעתו מורגשת עד היום בשיח הציבורי ובמציאות בשטח.