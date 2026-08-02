שריפה פרצה באזור בית שמש: מטוסי כיבוי הוזנקו, הושגה שליטה על האש

שריפת קוצים גדולה פרצה היום (ראשון) בשטח מיוער באזור בית שמש. בשל כך, החל פינוי בקו הבתים הראשון במושב, בשכונת מגילות האש, למען ביטחון התושבים. עם זאת, בהמשך הודיעו כי הושגה שליטה על השריפה וכי אין סכנה לקו הבתים.

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כ-30 צוותי כיבוי, בסיוע שישה מטוסי כיבוי פועלים באזור - מרכזים מאמץ לבלימת התפשטות האש ולהגנה על המבנים. נציב כבאות והצלה עומד מקרוב אחר פריסת הכוחות ומנחה את הפעילות בשטח.

במקביל, כוחות מג"ב ירושלים, יחד עם גופי הצלה נוספים, פעלו לפינוי תושבים - הצירים 395 ו-375 נסגרו לתנועה.