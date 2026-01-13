אישה נהרגה בהצפה בירושלים, לכודים חולצו בקריית מלאכי ואבו גוש | עדכוני הסערה

מזג אוויר חורפי קיצוני פקד הלילה והבוקר (שלישי) אזורים נרחבים בישראל וגרם לשיבושים, נזקים וסכנות בדרכים. באשדוד חוו את אחת הסערות החזקות ביותר בשנים האחרונות, עם רוחות בעוצמה של עד 100 קמ"ש, גשמים עזים ללא הפסקה, רעמים וברקים. בעירייה מדווחים כי לאחר עבודת לילה מאומצת של עשרות צוותים, חזרה העיר לשגרה מלאה וכל הרחובות פתוחים לתנועה.

בגוש עציון דווח על הצטברות קרח על הכבישים, והנהגים נקראים לצמצם מהירות ולנהוג בזהירות.

במחוז ירושלים חילצו לוחמי האש גבר ואישה מרכב שהוצף באבו גוש. האישה איבדה את הכרתה לאחר החילוץ ופונתה לבית החולים.

בדרום הארץ נחסם כביש 90 לתנועה מצומת עין גדי ועד מלונות ים המלח בשל הצפות וחשש כבד לביטחון משתמשי הדרך. שוטרי המחוז הדרומי וכוחות התנועה הארציים פרוסים בשטח, מסייעים בחילוץ רכבים ומכוונים את התנועה.

במרכז הארץ דווח על קריסת חומה באזור ראשון לציון, ללא נפגעים. כוחות החירום והרשויות המקומיות ממשיכים לפעול לטיפול במפגעים וקוראים לציבור להימנע מכניסה לשלוליות וממקורות מים זורמים.

במקביל, באתר החרמון מדווחים על כ-15 סנטימטרים של שלג במפלס התחתון והטמפרטורה עומדת על אפס מעלות. השלג צפוי להימשך גם במהלך היום. בשל תנאי מזג האוויר, האתר סגור היום ומחר, וצפוי להיפתח ביום חמישי, בכפוף לתנאים ובהזמנה מראש בלבד.

נקבע מותה של אישה כבת 50 לאחר שככל הנראה נפגעה מחפץ כבד בבית שהוצף בירושלים.

תיעוד: הוצפה מנהרת הכניסה לירושלים ממזרח.

חמישה לכודים חולצו מרכב הסעות שנקלע להצפה משמעותית בעקבות הצפה בקריית מלאכי. לוחמי האש שהגיעו במהירות למקום, חילצו אותם כשהם בריאים ושלמים והעבירו אותם למקום מבטחים.