אבינתן אור חשף פרטים חדשים על ניסיון הבריחה מהשבי: "כתבתי 'חטוף' על שק חול"

שורדי השבי נועה ארגמני, אבינתן אור, גיא גלבוע דלאל ואביתר דוד עלו לנאום הלילה (בין ראשון שלני) באסיפה הכללית של הפדרציות היהודיות בוושינגטון. במהלך עדותו, סיפר אבינתן אור על ניסיון הבריחה שלו משבי חמאס. בין השאר סיפר כי כי כדי לשרוד, הוא המציא לעצמו כללים בשבי - אחד מהם היה להפעיל את מוחו, לחשוב - וכך החל לתכנן נתיבי מילוט. הוא חפר שבועות דרך שקי חול, עד שיום אחד הצליח להגיע לעולם החיצוני, לראות כוכבים, אך אז המחבלים ששמרו עליו גילו זאת, וגרמו לו לשלם על כך בימים ארוכים של התעללות פיזית ונפשית קשה.

שורדת השבי נועה ארגמני אמרה בנאומה כי "חלמנו על הרגע הזה, עכשיו הלבבות שלנו שלמים שוב, ואנחנו יכולים לנשום שוב".

בהמשך סיפרה ארגמני כיצד היא ואבינתן נחטפו יחד מהנובה, וסיפרה על החוויות הקשות מהשבי: "חייתי בפחד כל יום, לא רציתי שהשומרים יאבדו שליטה ויהרגו אותי".

"ראיתי את זה מול עיניי בשבי, ראיתי שניים מחבריי, יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי נרצחים באכזריות בזמן שאני שרדתי", סיפרה בכאב.

שורד השבי אבינתן אור סיפר כי "בשבעה באוקטובר נחטפתי עם נועה מפסטיבל נובה. העברתי 738 ימים מתחת לאדמה בעזה, בשבי חמאס. לבד, כבול, ללא אור ובלי אוכל. הייתי אחד מהחטופים האחרונים לחזור".

"כל השבי שלי היה במנהרות, לבד. במשך יותר משנתיים לא ראיתי אור שמש. ימים שלמים עברו מבלי שאיש ידבר איתי. לא שמעתי את שפתי, לא שמעתי את שמי. החלק הכי קשה היה לא לדעת איזה יום היום, מה קורה בעולם, והאם האנשים שאני אוהב בחיים", הוסיף.

עוד סיפר אבינתן כי "כדי לשרוד, יצרתי לעצמי כללים. חוק מספר אחד - סבלנות. כל יום אמרתי לעצמי, רק עוד יום. אל תחשוב רחוק. סבלנות הייתה חבל ההצלה שלי. חוק שני - תמצא מכנים משותפים. דיברתי עם שוביי על אמונה, התורה והקוראן, על יוסף ויוסוף, אברהם ואיברהים. שמות שונים אבל סיפורים אוניברסליים. זה הזכיר לי שאנושיות יכולה להתקיים גם בחשיכה".

"חוק שלישי - כעס הורס אותך. אתה לא יכול לשרוד על הרס. חוק רביעי - תמשיך להפעיל את המוח. הרקע שלי בהנדסה הציל אותי. ספרתי בצעדים, אספתי מידע, תכננתי נתיבי מילוט בראשי", אמר.

עוד ציין: "אמרתי לעצמי - אתה לא תתן לאחרים להחליט על גורלך. וניסיתי להימלט. חפרתי שבועות דרך שקי חול, דרך מנהרה שהתמוטטה, קרעתי את שטח, הכרחתי את עצמי לעבוד כדי לשנות את גורלי", "יום אחד, כשחפרתי פגעתי בשורש של עץ. זה הרגיש כמו לגעת בחיים במקום של מוות. לילה אחד הגעתי לעולם החיצוני. ראיתי כוכבים פעם ראשונה מזה שנים. כתבתי 'בן ערובה' על שק חול לבן. אבל הם גילו, הם הכו אותי במשך ימים וקשרו אותי לכסא במשך שבוע".

"הייתי בטוח שאמות. אבל אפילו אז, כתבתי שלושה דברים לצד מיטתי - גם זה יעבור, סבלנות, ותן לדברים לקרות", הוסיף.