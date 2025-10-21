"כיף לקבל את כל האהבה": אבינתן אור חזר הביתה לשילה

שורד השבי אבינתן אור, שנחטף ממסיבת הנובה במתקפת חמאס ושב ארצה לאחר יותר משנתיים, חזר היום (שלישי) לביתו בשילה. אבינתן, הודה להמונים שהגיעו לקבל אותו: "כיף לקבל את כל האהבה, תודה רבה לעם ישראל ולחיילי צה"ל".

שורד השבי נשא הצהרה עם הגעתו ואיחל צהריים טובים "וטובים באמת" לקהל. "אחרי תקופה מאוד ארוכה במנהרות, בחושך, סוף סוף אני פה. מרגע החזרה אנחנו מוצפים באהבה מכל הקצוות, בין אם חיילים או ערבים או משטרת ישראל", אמר. עוד מדבריו של אבינתן: "אני רוצה להודות לחיילים שהם הגיורים האמיתיים, בזכותם אני פה".

כאמור, אבינתן שב לישראל לאחר 738 ימים בשבי חמאס - והתאחד עם משפחתו ובת זוגו, שורדת השבי נועה ארגמני, שחולצה אחרי כשמונה חודשים מרצועת עזה. השניים נחטפו יחד ב-7 באוקטובר והופרדו על ידי מחבלי חמאס. נועה, כתבה לאחר שחרורו: "כנגד כל הסיכויים התאחדנו שוב. כל אחד מאיתנו ראה את המוות מול העיניים ולמרות זאת, אנחנו סוף סוף עושים את הצעד הראשון שלנו ביחד".

לפי סעיף 27א

שני שורדי השבי שוחררו במסגרת השלב הראשון להסכם לסיום המלחמה. מוקדם יותר היום הודיע חמאס כי ישחרר ב-21:00 שתי גופות חללים חטופים. נשיא ארצות הברית טראמפ איים ברשת החברתית שלו כי "במידה וההסכם יופר, מדינות באזור ייכנסו לעזרה כדי 'ליישר את חמאס'", והוסיף כי יש תקווה שארגון הטרור "יעשה את מה שנכון, אם לא - הסוף שלו יהיה מהיר ואכזרי".