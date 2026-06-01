הרכב התפוצץ באמצע הנסיעה, שניים נהרגו במקום | התיעוד מהנגב

אירוע קשה התרחש הערב (שני) בדרום: משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל בשעה 17:31 במוקד 102 של כבאות והצלה, אודות רכב פרטי שסטה מנתיבו ועלה באש בכביש 40, בסמוך לצומת גורל. במקום תועד פיצוץ עז של המכונית. עם הגעת לוחמי האש מתחנת באר שבע לזירה, הם זיהו שריפה ודאית של הרכב, ובמהלך פעולות הכיבוי והסריקות אותרו בסמוך אליו שתי גופות.

חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותם של שני הנפגעים במקום, לאחר שנמצאו ללא סימני חיים ועם כוויות קשות בגופם. אדיר נזרי, חובש מיחידת האופנועים של מד"א, סיפר מהזירה: "ראינו רכב שעלה באש ו-2 נפגעים כשהם ללא הכרה, בלי דופק ובלי נשימה עם כוויות קשות. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע מוות".

כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי, בהם חבלני משטרה וחוקרי זיהוי פלילי (מז"פ), הוזעקו למקום והחלו באיסוף ממצאים וראיות. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה, וכעת נבדק גם כיוון פלילי, בין היתר מאחר שהרכב שייך לאדם המוכר למשטרה.

נכון לשלב זה עדיין אין זיהוי ודאי, אך מסתמן כי ההרוגים הם תושב באר שבע בשנות ה-30 לחייו ותושב קריית גת בשנות ה-40 לחייו. במשטרה מדגישים כי כל כיווני החקירה נבדקים ואין עדיין ודאות רשמית לגבי הרקע המדויק.