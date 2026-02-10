יום השיבוש של החברה הערבית: מפגינים שפכו צבע למזרקות בחיפה, בת"א ובבאר שבע

יום השיבוש של החברה הערבית: הפגנות נערכות היום (שלישי) במספר מוקדים ברחבי הארץ, זאת במחאה על הטיפול הכושל של המשטרה בפשיעה ובאלימות. המוחים הם בני משפחות של נרצחים בחברה הערבית ופעילי מחאה נגד הטיפול הכושל בנושא, לצד עובדים סוציאליים וגורמים נוספים.

כאמור, המשפחות מתכננים להפגין הבוקר במחאה על הקורבנות הרבים באלימות ובפשיעה, המשפחות הצהירו על יום שיבוש ארצי, שבמסגרתו הם קוראים לציבור להגיע בלבוש שחור לעבודה ולעצור את העבודה בין השעות 13:00-11:00. פורום משפחות הנרצחים מסר: "אנחנו ששילמנו בחיי בנינו, אחינו, הורינו וקרובינו אומרים לא עוד".

חלק מפעילי המחאה חסמו את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים לזמן קצר. שוטרים שהגיעו למקום פיזרו אותם ועיכבו שני מוחים

במהלך ההפגנות, ארבעה מוחים עוכבו לחקירה בחיפה, לאחר שעל פי החשד, שפכו צבע אדום לתוך המזרקה בגן הזיכרון מול עיריית חיפה, וגרמו לה נזק. מפגינים נוספים, שפכו צבע אדום למזרקות בבאר שבע ובתל אביב.

במקביל, המפגינים חסמו את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים. הם הניפו שלטים בהם נכתב "מצב חירום" ו"די לפשיעה ולהפקרה", לצד תמונותיהם של נרצחים מהחברה הערבית.

פחות מחודש וחצי חלפו מתחילת השנה, ומספר הנרצחים בחברה הערבית עומד על 38. המקרה האחרון נרשם ביום ראשון, כאשר עומר יחיא בן ה-25 נורה למוות סמוך לביתו בעיר כפר קרע שבצפון.

בין הגופים שהודיעו על הצטרפות ותמיכה במחאה - ארגון העובדות והעובדים הסוציאליים, שקרא לכל החברות והחברים בו להצטרף למאבק. בהודעת הארגון נמסר כי האיגוד מזמין את העו"סים להגיע למקומות העבודה בחולצות שחורות, לקיים שיח מקצועי בנושא במסגרת העבודה, ולהצטרף לפעילויות המחאה הציבוריות.

תיעוד מבצעי מד"א

יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים עו"ס ענבל חרמוני: "המאבק בפשיעה בחברה הערבית הוא מאבק של כולנו, של החברה הישראלית כולה. רבות ורבים מהקולגות שלנו חיים את הסיוט הזה מדי יום, והמציאות הזו חייבת להיפסק. אנו קוראים לעובדות ולעובדים הסוציאליים להפגין סולידריות ולהצטרף למאבק למען חברה שלווה ובטוחה יותר. העובדות והעובדים הסוציאליים מהחברה הערבית מתמודדים עם השלכות הפשיעה פעמיים, כתושבים וכאנשי מקצוע, ולכן חשוב שנעמוד יחד במחאה".