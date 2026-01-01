דיל עם קרוקודיל: הביקור המפתיע של קציני שב"ס בחמת גדר

צוות של שירות בתי הסוהר, בראשות סגן נציב השירות, הגיע לסייר היום (חמישי) בחוות התנינים בחמת גדר. לא מדובר ביום כיף, אלא בסיור למידה לצורך הקמת בית הכלא המתוכנן של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אשר על פי השאיפה יוקף בתנינים, בהשראת המודל האמריקני של הנשיא דונלד טראמפ.

במהלך הסיור בחמת גדר למדו סגן הנציב וצוותו כיצד מטפלים בתנינים. יש לציין כי בשלב זה מדובר בבחינה עקרונית בלבד.

על פי המודל של טראמפ, בית הכלא האמריקני שוכן בשמורת האוורגליידס שבמדינת פלורידה, מקום שבו קיימת אוכלוסיה טבעית של תנינים, אך הם לא בהכרח מוקפים בחומות. הסכנה הטמונה בבריחה מבית הכלא אמורה ליצור הרתעה בקרב האסירים.

הרעיון להקמת בית הכלא המוקף בתנינים עלה בישיבה שהתקיימה בין השר בן גביר ונציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי, לאור העלייה במוטיבציה של אסירים ביטחוניים להימלט ממאסר. היום, כאמור, התוכנית מתקדמת צעד קדימה בבחינת הטיפול עצמו בתנינים אשר יקיפו את בית הכלא המתוכנן.