ביקור נדיר אחרי שלוש שנים: עיט שחור נצפה בשמי אילת

תיעוד נדיר: עיט שחור נצפה ביום שבת האחרון באילת - לאחר שלא נצפה בשמי ישראל כשלוש שנים. עיט שחור הוא דורס גדול ומרשים שחי באזורים סלעיים ומצוקיים, מתמחה בציד שפני סלע, ונחשב לנדיר ביותר בישראל.

נתנאל ברנשטיין, מתנדב בפארק הצפרות אילת, הצטרף ביום שבת האחרון לטיול בנחל שני והצליח לתעד את הדורס הנדיר. "באמצע עצירה והסבר קצר, אני מרים מבט לשמיים ורואה דורס רחוק מאוד, עם הגב מופנה אליי. בלי לבדוק לעומק, הנחתי שזה כנראה עקב. כמה דקות מאוחר יותר, הוא חלף מעלינו שוב והפעם הרבה יותר קרוב".

"הרמתי את המשקפת וראיתי משהו לבן מבצבץ. בשנייה הזאת, הכול התחבר - צורת ה-'V', שני ה'חלונות' הלבנים בכנפיים. לא היה לי ספק - זה העיט השחור, אחד הדורסים הנדירים בארץ. בלי לבזבז נשימה, שלפתי את המצלמה והקלקתי בטירוף, שיהיה לפחות צילום אחד ברור".

"אחרי סיבוב קצר בשמיים, הוא פשוט חלף ונעלם כאילו לא היה. אולי זה יישמע קצת מוזר, אבל ממש לפני החלק הזה בטיול, עברו לי בראש מחשבות שאולי אראה עיט שחור. לא ידעתי מאיפה זה בא לי וגם ידעתי שאין סיכוי, אבל כנראה שלפעמים באמת מחשבות מייצרות מציאות", סיפר נתנאל.

בחברה להגנת הטבע מוסיפים כי העיט השחור הוא מין אפריקני המקנן ברחבי אפריקה ובדרום ערב - עומאן, תימן וערב הסעודית. למרות גודלו הגדול ותלותו במזון ספציפי - עבודות מאפריקה מצביעות על תלות של 97%-99% בשפני סלע וכן באתרי קינון נקודתיים מאוד - אוכלוסייתו העולמית נחשבת יציבה יחסית.

אך יחד עם זאת, בשנים האחרונות דווחה ירידה משמעותית בכמות הזוגות המקננים בדרום יבשת אפריקה ותצפיות מקבילות מתקבלות גם ממזרח היבשת כתוצאה מהפרעות בשטחי הקינון ובאבדן שטחי ציד.

i24NEWS

"בעבר הרחוק, העיט השחור נצפה ואף דגר בגליל העליון ובמדבר יהודה. ככל הנראה, עיטים שחורים עדיין מקננים בוואדי רם שבירדן. כיום רוב התצפיות הן בפרטים משוטטים שמקורם ככל הנראה בסיני או בערב הסעודית. החברה להגנת הטבע עורכת יחד עם רשות הטבע והגנים סקר עופות דורסים מקננים, ואנחנו מקווים שיום אחד נמצא עיט שחור מקנן בהרי אילת, ואולי בגלל המבנה המסובך של ההרים האלו זה כבר קיים, ועווד לא גילינו וחשפנו זאת", מוסיף נועם וייס, מנהל מרכז הצפרות אילת וצפר בכיר במרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע.