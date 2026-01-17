חמינאי האשים את ארה"ב בכמות ההרוגים, טראמפ חשף את הרכב המועצה שתשקם את עזה | חדשות השבת

מחלקת המדינה האמריקנית איימה על המשטר באיראן כי "כל האפשרויות עדיין על השולחן". הבית הלבן הודיע היום (שבת) על החברים הראשונים במועצת השלום לרצועת עזה, ביניהם שליחי טראמפ למזרח התיכון וויטקוף וקושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, ואיש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי.

בניגוד להצהרות טראמפ כי איראן ביטלה 800 הוצאות להורג, ב-CNN מדווחים כי המשטר ממשיך לטבוח במפגינים, ועדיין מתקיימות הוצאות להורג במדינה. קצין בכיר בלשכת הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, נחקר באזהרה בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון ה"בילד". עובר ללא רוח חיים אותר על ידי עובר אורח בביוב בחדרה.

בארה"ב מגיבים לחמינאי: "כל האפשרויות על השולחן, אל תתעסק עם טראמפ"

בממשל טראמפ הגיבו לאיומים של המשטר האיראני והאפשרות לתקוף בסיסים של צבא ארצות הברית במזרח התיכון. בחשבון ה-X של מחלקת המדינה האמריקנית בפרסית כשאמרו: "הנשיא הדגיש שוב ושוב שכל האפשרויות נותרות על השולחן, אל תשחקו משחקים עם טראמפ". כמו כן בציוץ איימו כי "הרפובליקה האיסלמית תיתקל בכוח חזק מאוד".

וויטקוף, קושנר, ואיש העסקים הישראלי: החברים הראשונים ב"מועצת השלום"

הבית הלבן הכריז הלילה (בין שישי לשבת) על החברים הראשונים ב"מועצת השלום" - ועל גוף נוסף, שיעמוד תחתיו ויפקח על ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית. המתווכים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר יהיו חברים במועצה. נוסף להם, יהיו במועצה גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, שרי החוץ של טורקיה וקטאר, הגנרל המצרי חסן רשאד, ושליח האו"ם לשעבר למזרח התיכון ניקולאי מלאדנוב. כמו כן יהיה במועצת השלום איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי.

טראמפ: שכנעתי את עצמי לא לתקוף, איראן ביטלה 800 הוצאות להורג

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש (שישי) כי אף אחד לא שכנע אותו לא לתקוף באיראן, חוץ מהוא עצמו. "הם ביטלו את ההוצאות להורג בתלייה - הייתה לזה השפעה גדולה", אמר הנשיא האמריקני. למרות דבריו של טראמפ, רשת CNN דיווחה היום כי הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. על פי הדיווח, משטר האייתולות לא חדל ממעשי ההרג, והדיכוי האלים נמשך גם לאחר ההצהרה, ועד אתמול נוספו עוד 52 מקרים של הוצאות להורג, נוסף על הירי במפגינים.

קצין בכיר בלשכת הרמטכ"ל לשעבר נחקר בפרשת המסמכים המסווגים

קצין בכיר בלשכת הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף במילואים הרצי הלוי, המשרת עדיין בשירות פעיל בצה"ל, נחקר ביום חמישי תחת אזהרה במסגרת פרשת המסמכים המסווגים. על פי החשד, הקצין הדליף ללשכת ראש הממשלה רשימת שמות של אנשי צבא הקשורים לפרשה. במסגרת החקירה נתפס הטלפון הנייד שלו על ידי המשטרה. החקירה מגיעה על רקע זימונו של הלוי לתת עדות פתוחה במסגרת הפרשה.

עובר ללא רוח חיים אותר ברחוב בחדרה

עובר ללא רוח חיים התגלה היום (שבת) בביוב ברחוב בחדרה, בעקבות דיווח של אזרח שהבחין בו בשעה שטיפל בסתימה שנגרמה. כוחות משטרה וגורמי הרפואה פועלים במקום. בין כיווני החקירה שנבדקים במשטרה הוא חשד להפלה שבוצעה באופן פרטי בבית, מחוץ מסגרת רפואית. במקביל נבחנים כיוונים נוספים. העובר אותר ללא רוח חיים בביוב בחדרה. המשטרה הוזעקה למקום והחלה בתפעול האירוע.

