"רוב המחדל קרה כי סגרו את הצבא לשבועיים": מפגש עם נעם לניר, לשעבר מ"אחים לנשק"

עד השבעה באוקטובר, היזם נעם לניר היה חבר בכיר בארגון "אחים לנשק", יצא למחאות זעם והיה פעיל מלא בחרפת קמפיין הסרבנות. אבל מאז הטבח, הוא פשט את חולצת הארגון והרחיק את עצמו ממחאת הסרבנות. אולי ייסורי מצפון, אולי הכאה על חטא, אולי כתם שמאוד היה רוצה למחוק.

נוה דרומי פגשה אותו השבוע למפגש קצוות שיצא מהר מאוד משליטה. כמה הפצע הזה משפיע עליו עד היום - ומה קרה כשהחליט לפוצץ את הריאיון?

"יותר משנתיים לא לבשתי את החולצה, משתף לניר, וזה לא מייסר אותי... חשוב להביט קדימה וזה אומר לעשות את זה הכי טוב שאתה יודע למען עם וארץ ישראל", אמר לניר. "אני לא מתכוון להתנצח, זה מחליש אותנו".

עוד האשים לניר כי "70% ממחדל השבעה באוקטובר - הוא כי סגרו את הצבא לשבועיים בשנה ועדיין שני שבטים נלחמו יחד כתף אל כתף. יש גם שני שבטים שלו, ועדיין אני לא אשב איתך ואטיף מוסר". צפו בריאיון המלא - בראש העמוד