חקירת פרשת הפצ"רית נמצאת בשלביה האחרונים. מי שעומד מאחורי החקירה הכי רגישה במדינה הוא ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות והמודיעין - שמונה לתפקיד על ידי בן גביר לפני כשנה. ביקורות נוקבות הוטחו בו על התנהלותו בפרשת הפצ"רית - על מריחה, שיהוי, הנחות סלב - כאילו חיפש רק לברוח מהמוקש שהונח על שולחנו. איך הפך המינוי של בן גביר ליקיר הפרקליטות והיועמ"שית, מה הבטיח בריאיון לתפקיד ואיך התהפך?

