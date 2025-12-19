מינוי בן גביר - שהפך ליקיר היועמ"שית: מי אתה בועז בלט?

מי שעומד מאחורי חקירת הפצ"רית, הרגישה במדינה, הוא ניצב בועז בלט - ראש אח"מ במשטרה • בלט מונה לתפקיד וביקורות הוטחו בו על התנהלותו • איך הפך המינוי ליקיר הפרקליטות, וגם: מה הבטיח בריאיון לתפקיד? צפו

מי אתה בועז בלט? האיש מאחורי החקירה הנפיצה במדינה

חקירת פרשת הפצ"רית נמצאת בשלביה האחרונים. מי שעומד מאחורי החקירה הכי רגישה במדינה הוא ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות והמודיעין - שמונה לתפקיד על ידי בן גביר לפני כשנה. ביקורות נוקבות הוטחו בו על התנהלותו בפרשת הפצ"רית - על מריחה, שיהוי, הנחות סלב - כאילו חיפש רק לברוח מהמוקש שהונח על שולחנו. איך הפך המינוי של בן גביר ליקיר הפרקליטות והיועמ"שית, מה הבטיח בריאיון לתפקיד ואיך התהפך?

