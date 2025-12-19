מינוי בן גביר - שהפך ליקיר היועמ"שית: מי אתה בועז בלט?
מי שעומד מאחורי חקירת הפצ"רית, הרגישה במדינה, הוא ניצב בועז בלט - ראש אח"מ במשטרה • בלט מונה לתפקיד וביקורות הוטחו בו על התנהלותו • איך הפך המינוי ליקיר הפרקליטות, וגם: מה הבטיח בריאיון לתפקיד? צפו
אושי דרמןכתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
חקירת פרשת הפצ"רית נמצאת בשלביה האחרונים. מי שעומד מאחורי החקירה הכי רגישה במדינה הוא ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות והמודיעין - שמונה לתפקיד על ידי בן גביר לפני כשנה. ביקורות נוקבות הוטחו בו על התנהלותו בפרשת הפצ"רית - על מריחה, שיהוי, הנחות סלב - כאילו חיפש רק לברוח מהמוקש שהונח על שולחנו. איך הפך המינוי של בן גביר ליקיר הפרקליטות והיועמ"שית, מה הבטיח בריאיון לתפקיד ואיך התהפך?
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות