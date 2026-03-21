החשוד בתאונת הפגע וברח במהלך האזעקות בחיפה שוחרר למעצר בית

החשוד בתאונת הפגע וברח הקטלנית שהתרחשה ביום חמישי האחרון במהלך האזעקות בחיפה - שוחרר למעצר בית. בית המשפט קבע, כי למרות קיומו של חשד סביר, החשש לשיבוש החקירה מצד החשוד - אמיל חזוט, תושב הקריות בן 76 - אינו משמעותי ולכן ניתן להסתפק בחלופת מעצר, ושחרר אותו למעצר בית עד ליום רביעי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי ממצאי החקירה הראשונית, החשוד - אמיל חזוט, תושב הקריות בן 76 - פגע בהולך רגל שחצה את הכביש שלא במעבר חצייה בזמן אזעקות. הפגיעה היתה קשה, ומותו של הפצוע נקבע במקום. מיד לאחר מכן, חזוט עזב את הזירה מבלי לעצור ולהגיש סיוע להולך הרגל.

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

חזוט אותר כעבור מספר שעות במקלט שבביתו, ביחד עם רכבו וחלק מעדי הראייה לתאונה הקשה - זומנו למסירת עדות במשטרה. עוד עולה מהחקירה, כי רישיון הרכב פקע ימים ספורים לפני התאונה, וכי לא הוצג ביטוח בתוקף. בנוסף, בשלב זה טרם נבדקה מהירות נסיעתו של הרכב בזמן הפגיעה.

החשוד, שלחובתו עבירת תעבורה אחת משנת 2022 - נהיגה במהירות מופרזת, טען כי בזמן התאונה נשמעו אזעקות באזור, וכי קולות הפיצוצים והמצב הביטחוני השפיעו עליו. עם זאת, במשטרה טרם אימתו את טענתו מול נתוני פיקוד העורף.

חובש בכיר במד"א אסי אזולאי שהוזעק לזירת התאונה סיפר: "הגענו למקום וראינו גבר בן 53 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעתו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".