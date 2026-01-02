רב מישיבת ההסדר ביפו וחבר בקהילה הותקף אמש (חמישי) בעת שהלך ברחוב יפת בעיר. הוא נפצע קל ופונה לבית החולים איכילוב. על פי עדויות, התוקף, פורע ערבי, תקף את הרב וקילל אותו בשל היותו יהודי.

כוחות משטרה מתחנת תל אביב-יפו הוזעקו למקום ופתחו בסריקות לאיתור החשוד בתקיפה. נסיבות האירוע נבדקות.

גורמים בקהילה היהודית ביפו קוראים למשטרת תל אביב ולראשי עיריית תל אביב-יפו לפעול בנחישות לשמירה על ביטחונם ושלומם של התושבים היהודים בעיר.

בראיון ל-i24NEWS, משה שנדוביץ, מנהל הישיבה והמוסדות של הרב מלי ביפו, סיפר: "הוא רב, לומד בישיבה ולוחם במילואים שהיה בעזה. הוא רק הלך ברחוב יפת ביפו וקפץ עליו ערבי באגרוף ושבר לו את המקפיים תוך כדי קריאות 'אללה אכבר'".

עוד זעם שנדוביץ: "איך יכול להיות שאין ביטחון אישי לאנשים שהולכים ביפו? האירוע הזה גורם לפחד לצאת מהבית. אנחנו חס ושלום לא רוצים להגיע ל'שומר חומות 2', אבל אנחנו דקה אחת לפני, איפה הרשויות?"

עוד סיפר מנהל הישיבה על התחושות בעיר אחרי ההפגנה שהתרחשה לפני כשבועיים במהלכה נשמעו קריאות "ברוח בדם נפדה את יפו" ו"תגידו לכלבי שב"כ אנחנו לא מפחדים מעימות": "תושבי יפו לא רצו לצאת מהבית, בגלל קריאות גזעניות - היום זה כפל כפליים. מרגיש שאין שליטה וביטחון וזה אירוע מפחיד שיכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע ממה שקרה היום".

לסיום קרא שנדוביץ: "קוראים לכל מי שיכול לתת יד ורגל כדי שיהיה ביטחון אישי לתושבי יפו - צריך לדאוג שיהודי יפו יוכלו לחיות בביטחון".