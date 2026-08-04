בעקבות שרפה סמוך לבן שמן: כביש 6 נחסם בשני הכיוונים

השרפה גרמה לחסימה הרמטית של הכביש המרכזיים • התנועה מופנית לנתיבים חלופיים • המשטרה: "ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע לאזור, להשתמש באפליקציות ניווט ולבחור בדרכים חלופיות"

עדי כהן
עדי כהן ■ כתבת כלכלה ■ instagram.com
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בעקבות שרפה סמוך לבן שמן: כביש 6 נחסם בשני הכיוונים, כביש 1 נחסם לכיוון י-ם
בעקבות שרפה סמוך לבן שמן: כביש 6 נחסם בשני הכיוונים, כביש 1 נחסם לכיוון י-םינון שלום יתח

בעקבות שרפה שפרצה היום (שלישי) באזור בן שמן כביש 6 נחסם הרמטית לתנועת כלי רכב - והתנועה בו מופנית לכביש 444.

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שריפה שפרצה במתקני אחסון דלק הביאה להפסקת הפעילות בבית זיקוק בדרום-מערב ארבל, עיראק. מתוך הרשתות הערביות
שריפה שפרצה במתקני אחסון דלק הביאה להפסקת הפעילות בבית זיקוק בדרום-מערב ארבל, עיראק. מתוך הרשתות הערביות

מהמשטרה נמסר: "ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע לאזור, להשתמש באפליקציות ניווט ולבחור בדרכים חלופיות. כוחות משטרה רבים נמצאים סמוך לבן שמן, בכבישים 1 ו-6 ובכבישים הסמוכים, מסייעים בהכוונת ובהזרמת התנועה לכלל ציבור משתמשי הדרך".

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"אין להגיע לאזור החסימות, ומומלץ לתכנן את הנסיעה מראש ולהיערך לעומסי תנועה משמעותיים באזור ובצירים הסמוכים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בסבלנות, באחריות ובעירנות, ולהישמע להוראות השוטרים עד לחזרת התנועה לשגרה", נמסר.

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