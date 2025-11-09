סגירת המעגל של "צוות גולדין" במעמד הכבוד ברצועת עזה

באופן סמלי: צוותו של סגן הדר גולדין ז"ל נמצא בימים אלה במילואים בעוטף עזה. הם הגיעו היום (ראשון) למעמד הכבוד שנערך עם קבלת הארון, כדי לסגור מעגל עם מפקדם שנפל - ונחטף. לצידם, נכחו גם הקצין שנכנס למנהרה בחיפושים אחר הדר, איתן פונד שמשרת כיום כסגן מפקד גדוד מילואים, אלי ג'ינו, שהיה אז מפקד גדס"ר גבעתי והמח"ט בזמנו עופר וינטר.

מעמד הכבוד התקיים בתוך רצועת עזה, מטרים ספורים מגדר המערכת. כל מי שלקח חלק ב"יום שישי השחור ברפיח" הגיע וחלק כבוד להדר, מפקד סיירת גבעתי דאז רב-סרן בניה שראל, וקשרו סמל-ראשון ליאל גדעוני.

אלוף-משנה במילואים ג'ינו, שכאמור לקח חלק במעמד הכבוד, התראיין מוקדם יותר ל"מהדורת חמש", וסיפר על היום בו נחטף הדר: "זה התחיל בהפסקת אש, שמענו שיש ירי והבנו שיש היתקלות. התחלתי להבין את גודל האירוע לאחר שבניה שראל וליאל גדעוני לא ענו".

ג'ינו, סיפר על הרגעים בו הגיע למקום: "מצאנו אותם במצב אנוש והבנו שגולדין נחטף. החטיבה נכנסה למרדף אינטנסיבי - גם מתחת וגם מעל הקרקע".

הוא הוסיף כי החטיבה והסיירת "עשו הכל כדי להחזיר אותו, זה היה יום קרב שכנראה לא נשכח. זה משהו שכל החיים ילך איתי". ג'ינו ציין כי על אירוע זה, בו נשאר הדר במשך יותר מ-11 שנים ברצועה, יש צורך ללמוד לקח. "לא התעסקנו ועזבנו את זה עם השנים", אמר.