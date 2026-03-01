פיקוד העורף עדכן את הנחיות ההתגוננות לכלל הארץ במסגרת היום השני למבצע נגד איראן. המדיניות החדשה נכנסה לתוקף אתמול (שבת), 28 בפברואר, בשעה 08:00, ותישאר בתוקף עד יום שני, 2 במרץ, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות, כלל הפעילות במדינה תוגבל למתכונת של פעילות הכרחית בלבד.

חינוך

לא יתקיימו כלל פעילויות חינוכיות ברחבי הארץ - בגני הילדים, בבתי הספר, במוסדות להשכלה גבוהה ובמסגרות חינוך בלתי פורמליות.

התקהלויות

חל איסור לקיים התקהלויות - הן בשטח פתוח והן במבנים סגורים.

מקומות עבודה

לא תתקיים פעילות במקומות עבודה, למעט שירותים המוגדרים חיוניים והכרחיים למשק.

בפיקוד העורף קוראים לציבור להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות המתעדכנות ולהישמע להוראות כוחות הביטחון, ומדגישים כי ההגבלות נועדו לצמצם סיכונים ולהגן על חיי האזרחים בימים מתוחים אלה.