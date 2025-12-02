לראשונה: המשטרה תפצה אזרחית לאחר שימוש ברוגלה

לראשונה מאז התפוצצות פרשת פגסוס: המשטרה תפצה ב-100 אלף שקל את מורן שגב, על רקע חדירה לטלפון הסלולרי שלה באמצעות רוגלה. זאת במסגרת פשרה שהומלצה על ידי בית המשפט. שגב היא בת זוגו של ראש עיריית חדרה דאז צביקה גנדלמן.

בהסכם הפשרה באמצעות עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, לבין הפרקליטות, נכתב כי "אין לראות בתשלום הפיצוי במסגרת הסכם זה משום קבלת טענות מי מהצדדים לרבות בדבר קיומו של הנזק הנטען ומהותו; ועניין זה לא יהווה כל תקדים בהתדיינויות עתידיות מול תובע זה או אחר או בהליכים אחרים באותו נושא".