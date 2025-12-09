הסופה "ביירון" מתקרבת - ותביא איתה גשמים, הצפות ושטפונות | ההיערכות בישראל

"ביירון" מתקרבת - ובישראל משלימים את ההכנות לקראת מזג האוויר הקיצוני, שצפוי להגיע כבר בשעות הבוקר. הסופה צפויה להביא איתה רוחות חזקות, קור, גשמים עזים ובחלק מהאזורים גם חשש משטיפונות והצפות. הרשויות, החקלאים ושירותי החירום נערכים - ואנחנו פגשנו אותם.

ניצב-משנה ארז תבור, ראש מחלקת חירום במשטרה, סיפר לנו כי הארגון מתמקד במיוחד בצירי תנועה המועדים לשיטפונות, באזורים עירוניים בהם קיימת סכנת הצפות ובהיערכות חסימות כבישים במידת הצורך. במקביל, גם יחידות החילוץ מגילות שפועלת באזור ים המלח, נערכות לתרחישי שיטפונות מהירים.

לקריאה נוספת:

הסופה ביירון בדרך: הרשויות נערכות להצפות וללמידה מרחוק

"בחמישי בלילה - האירוע הקיצוני ביותר של הסופה ביירון"

הסופה ביירון בדרך לישראל: "חשש להצפות כבישים"

הסופה ביירון בדרך: היערכות שיא בארץ למזג אוויר סוער

גם בחברת החשמל נערכים לעלייה בעומסים, ולפגיעות תשתית כתוצאה מהרוחות החזקות. צוותים מתוגברים יהיו פרוסים בשטח ומוכנים לטפל בתקלות, לצידם גם הרשויות המקומיות, שדאגו לניקוי קולטנים ופתיחת תעלות ניקוז.