לקראת ביקור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: כביש 1 ייחסם לתנועה הבוקר (שני) מ-7:00 ועד לשעות הצהריים. ציבור הנהגים מתבקש להשתמש בצירים החלופיים שהוגדרו מראש, בהם כביש 443, כביש 386, כביש 395, כביש 60 וכביש 90. בשעות החסימה, קווי האוטובוס מתל אביב ומחיפה לירושלים לא יופעלו.

אגף התנועה של המשטרה הפעיל מרכז שליטה ארצי אחוד לניהול התנועה במסגרת ההיערכות לביקור הנשא טראמפ. המרכז, כולל נציגים ממחוזות המשטרה השונים, נתיבים ישראל וגופים שונים וייאפשר שליטה ובקרה בזמן אמת על הסדרי התנועה, התאימה לשינויים דינמיים ותיאום מלא בין כלל הגורמים.

מהמשטרה נמסר כי "אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים יפעלו החל משעות הבוקר המוקדמות על מנת לאבטח, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור הממלכתי, שצפוי להיערך לאורך מספר שעות. משטרת ישראל גאה לקחת חלק במבצע הלאומי והערכי של "שבים לגבולם" ובמבצע ״מגן כחול 6" של ביקור נשיא ארצות הברית.