"השראה בכל דבר": מירן שנרצחה ע"י בן זוגה לשעבר הובאה למנוחות

מירן ביתר, שנרצחה בחמישי האחרון בידי בן זוגה לשעבר מישל קדוש סמוך לשדרות הובאה היום (ראשון) למנוחות. אחותה של מירן ספדה לה: "כמה את יפה, קומי שיראו אותך. אנחנו לא ניתן לילד שלך ליפול, אנחנו נכין אותו למבחנים אבל אף אחד לא יכול להחליף הורה לילד - אני אוהבת אותך".

מירן ביתן נרצחה ביריות על ידי בן זוגה לשעבר בשעה שנסעה ברכבה בכביש 334 סמוך לחוות השקמים. אחיה, סיפר כי היה "כל כך קשור אלייך, היית לי השראה בכל דבר, עברת חיים לא פשוטים והיית חזקה ולא פחדת משום דבר", והוסיף כי הוא יגדל יחד עם אחותו ואביהם את בנה. אביה ביקש שתתפלל על בנה, על אחיותיה והחטופים: "כמה חכמה היית, היית לוחמת ונלחמת על החיים - במיוחד בשנים האחרונות".

כאמור, מישל קדוש משדרות הוא החשוד ברצח מירן. על פי החשד, הוא ירה בה במהלך שנהגה ברכבה וכוצאה מזה היא התהפכה לשולי הדרך. בהמשך, ניסה החשוד לשים קץ לחייו. הוא מאושפז מאז במצב קשה. הנשק איתו ביצע את הירי הגיע לידיו באופן לא חוקי.