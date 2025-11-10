אלחי, חברו הטוב של הדר גולדין: "עכשיו אפשר להגיד - מבצע 'צוק איתן' נגמר"

לאחר השבתו וזיהוי גופתו של החלל הדר גולדין אמש, התראיין חברו הטוב, אלחי רפואה, ל"הישראלים" עם אורי קואל. בריאיון, הוא סיפר כי בימים אלו בהם הדר חוזר, הוא שב כדי להזכיר לנו "מה שחשוב באמת - רק אהבה, אמונה ותקווה, עוז וענווה".

רפואה, הקריא בשידור מכתב שכתב לחברו הדר עם הידיעה כי זוהה: "הדר שלי, כבר 11 שנים שאתה הדר של כולנו. הנה שבת אלינו, הנה שבנו אליך. הנה ירושלים, כפר סבא, עלי, האדמה שכל כך אהבת. כולנו ניצבים למולך והארץ המולה, כל כך הרבה השתנה כאן, ואתה אותך אתה - אתה לא השתנת, בן 24". עוד הוסיף במכתבו כי "עכשיו אפשר להגיד - 'צוק איתן' נגמר".

מפקדו של הדר גולדין, אלוף-משנה במילואים אלי ג'ינו, שהיה אז מפקד גדס"ר גבעתי, התראיין ל"מהדורת חמש", וסיפר על היום בו נחטף: "זה התחיל בהפסקת אש, שמענו שיש ירי והבנו שיש היתקלות. התחלתי להבין את גודל האירוע לאחר שבניה שראל וליאל גדעוני לא ענו".

ג'ינו, סיפר על הרגעים בו הגיע למקום: "מצאנו אותם במצב אנוש והבנו שגולדין נחטף. החטיבה נכנסה למרדף אינטנסיבי - גם מתחת וגם מעל הקרקע".

הוא הוסיף כי החטיבה והסיירת "עשו הכל כדי להחזיר אותו, זה היה יום קרב שכנראה לא נשכח. זה משהו שכל החיים ילך איתי". ג'ינו ציין כי על אירוע זה, בו נשאר הדר במשך יותר מ-11 שנים ברצועה, יש צורך ללמוד לקח. "לא התעסקנו ועזבנו את זה עם השנים", אמר.