ישראלים קיבלו הודעות מאיראן: "שתפו איתנו פעולה, בנו את עתידכם"

הודעות תעמולה איראניות בעברית נשלחו הלילה (שלישי) לישראלים רבים. בהודעות נכתב בין היתר: "הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין. לשיתוף פעולה צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות או עם אחד מפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט".

בהודעות נוספות נכתב: "הבטחנו לכם שבקרוב תראו כוכבים בשמי הלילה שאינם כוכבים.. בקרוב תראו את השמש בשמי הלילה אבל...", ו"אנחנו קונים את הסרטונים שלכם על מלחמת איראן נגד ישראל".

בחודש מרץ האחרון דיווח מערך הסייבר הלאומי מדווח כי מפרוץ מבצע "שאגת הארי", התקבלו בחמ"ל 119 של המערך כ-1,300 דיווחים מאזרחים אודות מסרונים ושיחות הפחדה. מתוך אלו, כ-77% תוארו כניסיונות דיוג (פישינג).

על פי הודעת מערך הסייבר הלאומי, המסרונים מכילים מסרים שמטרתם לייצר מניפולציה ולנסות לגרום לאזרחים להעביר מידע אישי לגורמים עוינים בהסוואה או להפחיד ולפגוע במורל. הדיווחים נבדקים ומתוחקרים על ידי המערך ומטופלים למציאת מקור ההפצה ולבלימת המשכה.