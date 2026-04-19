בבית העלמין הובא היום (ראשון) למנוחות רס"ל במיל' לידור פורת ז"ל, לוחם בגדוד 7106, חטיבה מרחבית 769, שנהרג אתמול במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. האירוע בו נפל לידור התרחש במהלך הלילה, כשכוח של חטיבה 769 פעל במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. במהלך הפעילות, כלי הנדסי של הכוח עלה על מטען של ארגון הטרור חיזבאללה כשאר כוח ששהה בסמוך, למטרות אבטחה, נפגע מפיצוץ המטען. מיד לאחר הפיצוץ, הותקפו מטרות במרחב. יחד עמו נפגעו תשעה לוחמים ומפקדים נוספים.

גם רס"ב במילואים ברק כלפון, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 חטיבה 226, שנפל בדרום לבנון, הובא למנוחות בהלוויה שהייתה סגורה לתקשורת.

בהלוויה של לידור השתתפו בני משפחתו, חבריו לנשק ומפקדיו, בהם סגן אלוף דורון מנחם בשם צה"ל, שתיאר את פורת כלוחם מסור ואמיץ: "מבלי לחשוב פעמיים התייצבת. יצאת לפעילות מול אויב כחלק מהכוח, מתוך שליחות עמוקה להגן על מדינת ישראל ולהחזיר ביטחון לתושבי הצפון ולמדינה כולה".

חבריו לנשק סיפרו על דמות יוצאת דופן של לוחם וסטודנט להנדסת חשמל, שנע בין שירות מילואים אינטנסיבי ללימודים אקדמיים, אך לא ויתר על אף אחד מהם. סמל המחלקה תומר סבן ספד לו ואמר: "תמיד שאלת מה המשימה ואיך אני יכול לתרום. לא פחדת מכלום, תמיד חזרת למגע. לצד הלוחם היית גם אדם חושב, שדיבר על החיים, על זוגיות ועל העתיד".

חברו הקרוב יואל נקש ספד בכאב ותיאר מערכת יחסים עמוקה של שנים: היינו מדברים שעות על החיים, על חלומות ועל זוגיות. היית זה שתמיד יודע להגיד את המילים הנכונות. חיזקת אותי יותר ממה שאני חיזקתי אותך".

נקש הוסיף כי פורת התמודד עם אתגרים אישיים ומשפחתיים מורכבים, בהם פטירת אמו לפני כשלוש שנים, אך המשיך לפעול במסירות למען משפחתו ולמען אחרים. "כולך היית חסד", אמר.

גם אחיו, נאור פורת, ספד לו ותיאר את דמותו כמי שמילדותו בלט בחריצות, אחריות ונתינה: "תמיד חיפשת איך לעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר. לא ויתרת, תמיד התקדמת. זכית למסור את נפשך למען העם והארץ".

פורת, בוגר ישיבת "תורה מציון" ובהמשך מסלול בצנחנים, הותיר אחריו משפחה וחברים רבים. בצה"ל ובקרב חבריו הוגדר כאדם של ערכים, שליחות וענווה, כזה שחייו שילבו בין עולם התורה, השירות הצבאי והשאיפה לבנות עתיד אישי ואקדמי.