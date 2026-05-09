גופתו של מוחמד חליל עאסאסה, פלסטיני כבן 80 שהובא אתמול (שישי) לקבורה סמוך ליישוב שאנור שבשומרון, הוצאה מקברה שעות ספורות לאחר הטקס בידי ישראלים בליווי כוחות צה"ל.

משפחתו של המנוח טוענת כי הקבורה בוצעה בתיאום מוקדם מלא מול כוחות צה"ל, במיקום המרוחק כמה מאות מטרים מהיישוב שאליו חזרו תושבים ישראלים בתקופה האחרונה. לדבריהם, זמן קצר לאחר סיום הלוויה הגיעה למקום קבוצת ישראלים ובסיוע כוחות צה"ל החלו לחפור באתר ולהוציא את הגופה מהקבר הטרי. המשפחה סיפרה כי אילצו אותם להעביר את הגופה למקום אחר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

תגובת דובר צה"ל: "אתמול (ו׳), התקיימה לוויה בבית עלמין פלסטיני סמוך ליישוב שא-נור שבחטיבת שומרון, שתואמה מראש עם כוחות הביטחון. זמן קצר לאחר מכן כוחות צה״ל קפצו לבית העלמין בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים שחפרו באדמת המקום לבין פלסטינים".

"בהגעתם הכוחות החרימו כלי חפירה מהישראלים ונשארו בנקודה על מנת למנוע חיכוך נוסף. בהמשך בני המשפחה העבירו את הגופה לקבורה חלופית בכפר הסמוך. צה״ל מגנה כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בסדר הציבורי, בשלטון החוק ובכבוד האדם והמת. סוגית תיאום הלוויה וניהול האירוע תתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם", נמסר, "יודגש כי לא ניתנה כל הנחיה מצד גורם צבאי להוצאת הגופה וכי לא ידוע על פגיעה בה".