קסם מהפנט במדבר: המעיינות הנסתרים שנחשפו אחרי הגשמים

הגשמים האחרונים שירדו בדרום הארץ יצרו את אחת מתופעות הטבע הקסומות ביותר שניתן למצוא במדבר הישראלי. לאחר תקופת היובש, השטח הצחיח שינה את פניו וחשף מעיינות בצבע טורקיז מהפנט, הפזורים בנקודות נסתרות ברחבי המדבר.

בריכות החורף הללו, המאופיינות במים צלולים במיוחד, מהוות פנינות טבע עוצרות נשימה בלב חבל הארץ המדברי. המומחים המקומיים והמטיילים כבר העניקו לתופעה את הכינוי "הג'קוזי של הטבע", בשל המראה הייחודי של המעיינות המבצבצים מבין הסלעים והחול.

כתבנו רועי כץ יצא למסע מרהיב בעקבות אותן בריכות נסתרות, כדי לתעד את הרגעים שבהם המדבר קם לחיים. הכתבה מביאה את סיפורם של המעיינות הנסתרים ושל המסע בעקבות פלא הטבע שנחשף רק לעיתים נדירות לאחר ימי גשם משמעותיים בדרום.