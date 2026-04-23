סגן-אלוף (מיל') עידו פרומר, איש חינוך משמעותי בעיר ירוחם וקצין בחיל האוויר, נהרג אמש בתאונת צניחה אזרחית במכתש רמון. שני ילדיו של עידו נכחו בתקרית, אחד מהם צנח איתו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי קצין צה"ל במילואים נהרג אמש (ד') כתוצאה מתאונה אזרחית בדרום הארץ. בעיריית ירוחם ספדו לו: "עידו היה איש חינוך משמעותי בירוחם, כחלק מתפקידיו לימד בבתי הספר, ניהל את מרכז המדעים ובהמשך את אגף החינוך בעיר. דמות משמעותית ומעוררת השראה, איש מסור שפעל מתוך שליחות עמוקה, למען המדינה ולמען ירוחם".

https://www.facebook.com/reel/3878474539113470 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מתנדב ביחידת החילוץ נגב סיפר כי: "אתמול חילצנו צנחן שצנח יחד עם בנו והתרסק לנגד עיניו, לאחר החילוץ העברנו אותו לבית החולים ומשם הוא שוחרר לקבורה". עידו, בן 55, היה נשוי למילכה, ואב לארבעה בנים. בעברו ניהל את אגף החינוך במועצה המקומית ירוחם.

כחלק משירותו בצה"ל, היה עידו בתפקידים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטב"מ) ופיקד על בית הספר להכשרת מפעילי כטב"מ. עידו היה מורה למתמטיקה, ועד שנת 2019 ניהל את המרכז האזורי לחינוך מדעי טכנולוגי בירוחם. הוא העביר הרצאות בפורומים שונים בתחום של חינוך טכנולוגי בפריפריה, התמודדות עם הקיטוב החברתי ומוסר בלחימה.