"יש שואה בעזה": גרפיטי רוסס על אבני הכותל המערבי | תיעוד

בן 27 מירושלים נעצר היום (שני) לחקירה בחשד שריסס גרפיטי ובו נרשם "יש שואה בעזה" על אבני הכותל המערבי ברחבה השיוויונית שבשטחו הדרומי. החשוד הודה במיוחס לו והביע חרטה.

עוד עלה כי מוקדם יותר הלילה, ביצע החשוד מעשה דומה גם על גבי קיר בית הכנסת הגדול שבמרכז העיר, שם ריסס מספר כתובות באותו הקשר. בסיום חקירתו, נשלח החשוד בתנאים מגבילים ובכוונת המשטרה לגבש את הממצאים כנגדו בשל מעשיו. הצפי הוא שכתב אישום יוגש נגד החשוד בגין עלבון דת.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור והחסר תקדים, שנעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום.

בדבריו אמר הרב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין".

בעבר אירע מקרה דומה בצידו הצפוני של הכותל המערבי, אז נערכו דיונים הלכתיים מקיפים בנושא הסרת הכיתוב מאבני הכותל. גם הפעם ינחה הרב את הגורמים המקצועיים כיצד לנקות ולהסיר את הכיתוב באופן שלא יפגע בקדושתן של האבנים.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הביע זעזוע מהמעשה: "אין ולא יהיה מקום לפגיעה בסמל הלאומי והרוחני של העם היהודי, יהיה הרקע אשר יהיה. מחאה אינה יכולה להצדיק חילול קודש ופגיעה ברגשותיהם של מיליוני יהודים בארץ ובעולם. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות לאיתור העבריינים ולהביאם לדין. ירושלים תמשיך לשמור על קדושתה ועל כבוד המקומות הקדושים לכל הדתות".

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, קרא להשאיר את המקומות הקדושים מחוץ למחלוקות: "השחתת אבני הכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי - פשע נגד עם ישראל כולו. ‏אני קורא למשטרה לחקור ולמצות את הדין עם הפושעים. ‏המקומות הקדושים שלנו חייבים להישאר מחוץ לכל מחלוקת".

שר החינוך יואב קיש הגיב גם הוא: "אין גבול לטרלול. ‏הכותל המערבי הוא המקום שבו עמדו דורות יהודים בתפילה ובדמעות. זהו סמל האחדות והנצח של העם היהודי. פגיעה בו היא פגיעה בכולנו.

‏דורש מהמשטרה לפעול בנחישות נגד העבריינים ולהעמידם לדין".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' האשים את המבצע באובדן הזהות היהודית: "האבנים העתיקות האלה שספוגות בהיסטוריה הארוכה של עמנו, היסטוריה של בניין, חורבן, דם, רדיפות ושואה ושוב בניין ותקומה. מי שמסוגל לטמא אותן בעלילות דם אנטישמיות חולניות שכח מה זה להיות יהודי".