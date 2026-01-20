המשטרה: אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו נעדר כבר יומיים

אשגרה מנגיסטו, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר מאז שלשום בבוקר, כך נמסר הערב (שלישי) מטעם המשטרה. אשגרה בן ה-34 המתגורר באשקלון יצא ביום ראשון מבית אימו במעלה אדומים, ומאז אבד עימו הקשר.

על פי המשטרה, הוא נראה לאחרונה באזור הקריות. כעת המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. להלן תיאורו: מבנה גוף : בינוני, גובה: 1.75, שיער: שחור, דובר השפה האמהרית, תיאור לבוש : לא ידוע.

כזכור, אברה מנגיסטו נלקח בשבי על ידי חמאס בספטמבר 2014 לאחר שחצה את גדר הגבול לרצועת עזה. הוא הוחזק כעשור בשבי ובפברואר 2025 שוחרר כחלק מעסקת החטופים.