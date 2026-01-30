סשה טרופנוב חושף שעבר הטרדה מינית בשבי: "מחבל רצה שאבצע בעצמי אקט"

שורד השבי סשה טרופנוב חשף אתמול (חמישי) בריאיון לרשת BBC כי עבר הטרדה מינית בשבי. כמו כן, סיפר כי אזרחים עזתים תקפו אותו לאחר שנחטף לרצועה.

תחילה, סיפר סשה על רגעי האימה בקיבוץ: "ראיתי את המחבל עם כל כך הרבה כעס ושנאה בפניו, מחזיק את הסכין שלו ומנסה לדקור אותי עוד יותר". כשהמחבלים ניסו לחטוף את סשה ולהוציא אותו מהקיבוץ, הוא הצליח להימלט לרגע, אך כשחדל לרוץ הם ירו בו פעמיים בכל רגל: "פשוט הרגשתי פרץ של כאב עובר במוחי ונפלתי לקרקע. אז אחד המחבלים הכה אותי עם הרובה בחלק האחורי של הראש ופתח אותו". הוא סיפר כי כשהגיע לעזה, הוא הוכה על ידי אזרחים וחשב ש"זה הרגע שבו הוא הולך למות".

בתחילה הוחזק סשה מעל פני האדמה; במשך יותר משישה שבועות הוא היה נעול בכלוב וקיבל בקושי מספיק אוכל כדי לשרוד. שם, הוא מספר, חווה הטרדה מינית כאשר אחד השומרים ניסה שוב ושוב לעודד אותו לבצע אקט מיני בעצמו. הוא מוסיף כי מצלמה נסתרת צילמה אותו כשהורשה להתקלח פעם בשבוע.

לאחר שהועבר למנהרות, טרופנוב מספר כי הושאר לבדו במשך חודשים. המחבלים רק הביאו לו אוכל והשאירו אותו בחלל שקט, צפוף ולח, שהיה כה חשוך עד שלא יכול היה לראות את ידיו. "אני זוכר את התחושה שאני קבור מתחת לאדמה בעודי בחיים. איבדתי את זה. היה לי קשה מאוד למצוא תקווה במקום הזה. פעמים רבות איבדתי תקווה לחלוטין. אמרתי לעצמי: 'זה המקום האחרון שתראה בחיים".