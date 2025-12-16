אין ביטחון, העסקים בקריסה ובלי פיצויים: לתושבי ק"ש נמאס

תושבי העיר הצפונית יצאו הבוקר בהמוניהם להפגין • הממשלה הכריזה על סיום המלחמה אבל התושבים מרגישים נטושים, ודורשים פתרונות - עכשיו • אוריה קשת הביא את זעקתם • צפו

כתב צפון
לתושבי קריית שמונה נמאס, והיום (שלישי) הם יצאו בהמוניהם להפגין. הממשלה הכריזה על סיום המלחמה אבל המתיחות נמשכת, העסקים בקריסה, ומענקים ופיצויים כמעט שאין. והתושבים - מרגישים נטושים. כתבנו בצפון אוריה קשת הביא את זעקתם. 

הכניסה לקריית שמונה נחסמה הבוקר, כאשר מאות תושבים כועסים ובעלי עסקים יצאו לרחוב עם מסר חד וברור - אי אפשר לחזור לשגרה כשאין ביטחון, אין פרנסה ואין אופק. אחרי חודשים של פינוי, פחד ואי ודאות, הם חזרו הביתה - אבל לדבריהם העיר מתה. המוחים טוענים להפקרות מתמשכת מצד הממשלה ועל חוסר בתכנית שיקום אמיתית. 

הדרישות ברורות: הקלות בארנונה, הקלות במע"מ ותקצוב חירום לצפון - עכשיו. בלי החלטות מיידיות, העיר עלולה לאבד דור שלם, בזמן שלפי ההערכות, עשרת אלפים תושבים עוד לא חזרו. 

