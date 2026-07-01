טרגדיה בגדרה: תינוק בן 4 חודשים איבד את הכרתו בפעוטון - ומת בבית החולים

טרגדיה קשה הטיחה אחר הצהריים (רביעי) במושבה גדרה: תינוק כבן ארבעה חודשים פונה במצב אנוש לבית החולים קפלן ברחובות לאחר שאיבד את הכרתו בפעוטון מקומי - שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו בתום מאבק ממושך על חייו.

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במד"א קיבלו דיווח על תינוק שנמצא מחוסר הכרה בגן ילדים בגדרה. חובשים ופראמדיקים שהגיעו במהירות למקום מצאו את הפעוט כשהוא ללא דופק וללא נשימה, והחלו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות.

במהלך מאמצי ההצלה בשטח, נאלץ הצוות הרפואי לנקוט בצעד חריג ונדיר ביותר בגילאים אלו: מתן שוק חשמלי ממכשיר מפעם (דפיברילטור), בניסיון להחזיר את פעילות הלב הצעיר.

חובש רפואת חירום במד"א, רן מנוסיס, מהראשונים שהגיעו לזירה, שחזר: "כשהגעתי למקום הביאו אליי את התינוק, ומיד הבחנתי שהוא ללא דופק וללא נשימה. בסיוע צוותים נוספים התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוק חשמלי ממכשיר הדפיברילטור. תוך כדי המשך הטיפול הרפואי פינינו אותו לבית החולים כשכולנו נלחמים על חייו".

התינוק פונה בניידת טיפול נמרץ תוך כדי פעולות החייאה לחדר ההלם בבית החולים קפלן, שם המתינו לו הצוותים הרפואיים הבכירים. למרות מאמצי החייאה מתקדמים ואינטנסיביים של רופאי המרכז הרפואי, המאמצים כשלו ונקבע מותו.

מבית החולים קפלן נמסר: "התינוק הגיע בשעות אחר הצהריים במצב אנוש תוך כדי מאמצי החייאה מתקדמים. למרות ניסיונות ההחייאה של הצוות הרפואי, בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה".