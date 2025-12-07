אחרי השבת הסוערת: חלק מהדרכים לאילת עדיין חסומות

חברת נתיבי ישראל הודיעה הבוקר (ראשון) כי חלק מהכבישים בדרום עדיין חסומים לתנועת רכבים. כביש 12 חסום לכל אורכו בשני הכיוונים, מהכניסה לאילת ועד צומת שיזפון, וכביש 13 חסום לכל אורכו מצומת ציחור עד צומת מנוחה גם כן בשני הכיוונים. כמו כן כביש 40 חסום מצומת קטורה עד מצפה רמון בשני הכיוונים.

החסימות בכבישי הדרום החלו כבר אתמול, לאחר שגשמים כבדים מלווים בברד יצרו הצפות ושטפונות באזור הר הנגב והערבה, ובעיר אילת. כביש 90 שנחסם גם הוא לתנועה, נפתח אתמול בלילה בקטע שבין צומת הערבה לכניסה הצפונית לאילת.

נוסף על החסימות בכבישים, רשות הטבע והגנים הודיעה אתמול על סגירתן של מספר שמורות טבע ברחבי הארץ, בהן שמורת עין גדי, עין בוקק, חי בר יוטבתה ושמורת תל דן בצפון הארץ, בעקבות הצפות.

על פי השירות המטאורולוגי, היום לא צפוי גשם בנגב ובערבה. עם זאת, עדיין קיימים שטפונות בערוצי הנחלים באזור. במשטרה מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל הסכנות הקיימות לנפילה, היסחפות וטביעה.