מגלישה ועד תפירה: הקייטנות שיעסיקו את הילדים בחופש הגדול

החופש הגדול כבר כאן, ואיתו גם החיפוש של הורים אחר קייטנה שתעסיק את הילדים, תעניק להם ערך מוסף ותאפשר להם לבלות את הקיץ מחוץ למסכים. בשנים האחרונות עולם הקייטנות התרחב משמעותית, וכיום לצד הקייטנות המסורתיות מוצעות גם קייטנות ייעודיות לגלישה, רולרבליידס, תפירה, אופנה ועוד.

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המכנה המשותף לרבות מהקייטנות הוא הדגש על רכישת מיומנויות חדשות. בקייטנות הגלישה הילדים לומדים את יסודות הספורט הימי ובטיחות במים, בקייטנות התפירה עובדים על פרויקטים יומיומיים ומפתחים כישורי יצירה, ובקייטנות הרולרבליידס שמים דגש על פעילות גופנית ושיפור הכושר.

אלא שלצד התוכן, גם המחיר משחק תפקיד משמעותי. קייטנת רולרבליידס עולה כ-900 שקלים לחמישה ימים, קייטנת גלישה נעה בין 1,200 שקלים לחמישה ימים ל-2,000 שקלים לעשרה ימים, בעוד שקייטנת תפירה ואופנה יכולה להגיע לכ-1,900 שקלים לשבוע.

מפעילי הקייטנות מסבירים כי המחירים נובעים מעלויות כוח אדם, ציוד מקצועי, בטיחות ויחס הדרכה גבוה, במיוחד בקייטנות בוטיק ובפעילויות הדורשות ציוד ייעודי. מבחינתם, מדובר בהשקעה שמעניקה לילדים כלים ותחביבים שילוו אותם גם לאחר שהחופש הגדול יסתיים.