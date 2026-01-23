סוף עצוב: הקוף שנצפה מסתובב באזור המרכז - נדרס למוות

לאחר ארבעה ימים של ניסיונות איתור ולכידה, נמצא הבוקר (שישי) קוף גנון ירוק צעיר ללא רוח חיים על כביש 40, לאחר שנדרס, כך עדכנה רשות הטבע והגנים. הקוף נצפה בימים האחרונים כשהוא מסתובב בשטחים פתוחים ובין הערים רמלה ולוד, וצוותי רשות הטבע והגנים יחד עם אנשי מקלט הקופים הישראלי פעלו בניסיון ללכוד אותו ולהעבירו למקום בטוח.

ד"ר תמר פרדמן, מייסדת ומנכ"לית מקלט הקופים הישראלי, מסרה כי מדובר במקרה כואב נוסף של פגיעה בחיות בר כתוצאה מהחזקה לא חוקית: "קוף אינו חיית מחמד. הם נושכים, עושים בלגן ומקומם בטבע. אין לדעת אם הקוף הצליח להימלט משוביו או ששוחרר לאחר שהבינו שאינם יכולים לטפל בו, אבל לצערי הוא שילם את המחיר הכבד. זה היה קוף צעיר שכל החיים היו לפניו - פשוט כואב הלב".

דוברות המשטרה

ברשות הטבע והגנים ציינו כי זהו קוף הגנון הירוק ה-62 שנמצא בישראל מאז חודש מרץ 2025. החזקת חיות בר אסורה על פי חוק, והחזקה פרטית, לרוב ללא תנאים מתאימים - מהווה פגיעה חמורה בבעלי החיים ועבירה על חוקי צער בעלי חיים.

ברשות קוראים לציבור לגלות אחריות: במקרה של מפגש עם קוף בטבע או עם קוף המוחזק באופן פרטי, יש לדווח מיד למוקד רשות הטבע והגנים במספר ‎*3639‎ או למוקד הווטרינרי העירוני. אין להתקרב אל החיה או לנסות להאכיל אותה, ויש להישאר בקרבת מקום בקשר עין עד להגעת צוותי המקצוע.