סכסוך חריג בירוחם עקב פתיחת הקאנטרי בשבת מגיע לשיאו בימים האחרונים, כאשר בתיעודים שהגיעו לידי i24NEWS היום (שלישי), נראה שלומי, בנו של חבר המועצה אריה אברהם, חוסם את דרכו של הרב פנחס פרץ, חבר מועצה גם הוא, בדרכו לבית הכנסת - בשל תמיכה בהצבעה על שדרוג המתחם, שיביא לפתיחתו גם בימי שבת, בהתאם לסטטוס קוו של העיר.

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הרב פרץ סיפר ל-i24NEWS כי האירוע הסלים עד כדי כך שהוא לא יכול לצאת מביתו מחשש לתקיפה, לאחר שאפילו הוקם אוהל מחוץ למקום מגוריו. "אני סובל מרדיפות ואיומים, הוא (שלומי אברהם, ט.ס) אמר שירדוף אחרי לכל מקום ושאני ואשתי במצור", אמר. עוד סיפר הרב כי אף מציקים לילדיו על מנת "שישפיעו עליי, מאיימים לפרסם עליי דברי שקר. הם מנסים להתיש אותי כדי שאעזוב את היישוב, אני לא רוצה להחמיר את הבעיה ולהתלונן במשטרה".

עם זאת, לפי מה שנטען, מדובר בסיפור עמוק הרבה יותר. חבר המועצה אברהם והרב פרץ רצים במשותף תחת סיעת שס"ג: יהדות התורה וש"ס. לאורך השנים היה פרץ מספר 3 במפלגה עד לפטירת הרב מרדכי נהוראי בטיטו. וזאת, כשאברהם היה סגן ראש המועצה עד שפוטר מתפקידו לאחר חילוקי דעות מרובים בין השניים.

לאחרונה התפוצץ הסכסוך בישיבת המועצה. כעת, יש מי שטוענים שהסכסוך הוא כלל לא על רקע דעתי, אלא פוליטי במסווה של הלכה, שכן ב-10 השנים האחרונות היה אברהם סגן ראש המועצה בשכר, אז, נדמה כי עניין השבת לא הפריע לו, שכן במכולת שברשותו מכר כרטיסים לבריכה לחברי הקהילה החרדית בעיר.

"הוא רצה שאהיה בצד שלו, ואמרתי לו בוא ננסה להגיע לפשרות, כי זה יביא לוועדה קרועה. זה כבר קרה לנו לפני מספר שנים וזה לא הלך טוב, כי מי שממונה מטעם משרד הפנים עושה כרצונו ולא מתחשב בקהילה החרדית. כל ניסיונות הפשרה סורבו", הסביר לנו פרץ.

עוד הוסיף פרץ כי "40 שנה אני עובד בהוראה, גם עכשיו בבית ספר לחינוך מיוחד, כל חיי נתתי לציבור. אני עושה הכל למען תושבי ירוחם. אני לא חושב שאני צריך לחסום בן אדם שרוצה לצאת בשבת. בחרתי להיות חבר מועצה מן המניין ולתמוך ללא רווח גם שיכולתי לקבל תפקיד של סגן ראש המועצה בשכר".

כאמור, עשרות שנים פועלת הבריכה בירוחם בשבת, וכעת אל מול שיקולים פוליטיים עומדת במחלוקת. פרץ הסביר מדוע למרות הכל בחר להצביע בעד הקאנטרי החדש, שיהיה פתוח גם בשבת: "אנחנו נהנים ממנה באמצע שבוע, אחרים בשבת, למה אני צריך להפריע למישהו לעשות מה שטוב לו בשבת? למה להתנגד? הרב הקודם שהיה 35 שנים לא התנגד לדברים האלה, יש סטטוס קוו ששומרים עליו, תכבד את האחר יכבדו אותך".

"בהתחלה הרב החדש של העיר התנגד ולאחר מכן השתכנע. אדרבא - הולכים לבנות קאנטרי גדול, למה שהתושב לא יהנה מכך? אני רוצה שהיישוב ימשיך להתפתח, יש השקעה של כמעט 2 מיליארד שקלים, למה שאני אביא הכל לוועדה קרועה ואז הכל ייעצר? וכל זה - כדי להביא להפלת ראש המועצה", הוסיף.

שלומי אברהם, בנו של חבר המועצה אריה אברהם, מסר בתגובה: "מאז עלייתה של ראש המועצה לתפקידה, אני ומשפחתי חווים יחס שחורג מזמן מגבולות המחלוקת הפוליטית. דוחות, הליכים נגד העסקים שלנו, פיטוריו של אבי מתפקידו, והניסיון לפגוע במעון של אמי שפועל במסירות כבר למעלה מ-40 שנה, כל אלה חצו כל קו אדום. כשפוגעים בפרנסה של משפחה בגלל פוליטיקה, זו כבר לא מחלוקת ציבורית זו רדיפה אישית. ניסיונות להפחיד, להשתיק ולסמן אותנו לא יצליחו. נמשיך לעמוד על האמת, באמונה ובנחישות. פנחס פרץ היה הרב שלי. ממנו למדתי תורה, ערכים ודרך ארץ. לכן כואב לי במיוחד לראות את הפער בין הערכים שלימד לבין הדרך שבה הוא פועל כיום. כיום הוא פועל בניגוד לדעת הרב ובניגוד לרוח הקהילה שאותה הוא אמור לייצג".

באשר לאוהל שהוצב מחוץ לביתו של הרב פרץ, טוען שלומי אברהם: "יצאנו המשפחה למחאה שקטה ומצומצמת מול ביתו, מתוך רצון להביע עמדה בפני הקהילה שלנו. לא הייתה אלימות, לא היו איומים ולא הייתה הפרת סדר. נמשיך לפעול במסגרת החוק עד שהאמת תצא לאור. לא ניתן להפחדות, לבריונות או לניסיונות השתקה לעצור אותנו. הציבור ישפוט בעצמו מי פועל מתוך אמת ומי בוחר בכוח ובהפחדה".