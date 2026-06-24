עדות מטרידה שחושף הערב (רביעי) פרשננו לענייני משפט המשפט אבישי גרינצייג, מטילה צל כבד על גרסתו של יועץ התקשורת רונן צור, אשר הודיע הערב על פרישתו מהפריימריז הדמוקרטיים.

צור הכחיש לאחרונה באופן גורף כל קשר לעבריין המין יהודה משי זהב ששם קץ לחייו, וטען כי מעולם לא ייצג אותו. אלא שעדות חדשה מציגה תמונה בעייתית, ומעלה שאלות קשות בנוגע להתנהלות משרדו באותם ימים.

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לפי העדות, אדם שהגיע לפני כחמש שנים לראיון עבודה במשרד "צור תקשורת" לתפקיד חוקר רשת כשהיה סטודנט צעיר למשפטים, נשאל שאלה חריגה על ידי מנכ"ל המשרד. המנכ"ל בירר עמו במהלך הראיון האם הוא מסוגל למצוא ולהשיג מידע על המתלוננים נגד יו"ר זק"א דאז משי זהב, שהיה חשוד בעבירות מין חמורות. המועמד סיפר כי היה בהלם מהבקשה, סירב להצעה ובסופו של דבר לא התקבל לעבודה במשרד.